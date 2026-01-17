قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد

هند صبري
هند صبري

عبرت الفنانة هند صبري عن امتنانها لعام ٢٠١٦ نظرًا لما شهدته من لحظات سعيدة في تلك الفترة، متمنية ان تكون هذه السنة أكثر راحة وسعادة.

ونشرت هند صبري عدة صور من تلك الفترة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "في عام 2016 كنت أنتقل إلى منزلي الجديد، وكانت بناتي مازلن صغيرات، وكانت أمي إلى جانبي".

وتابعت: “كان عامًا مليئًا بالبدايات الأولى، والمحطات المهمة، ولحظات لم أكن أعلم أنها ستصبح يومًا ما ذكريات”.
 

واختتمت: “تغير الكثير منذ ذلك الحين، وفُقد الكثير، وتعلمنا الكثير، أتمنى أن يكون هذا العام ألطف، وأكمل، وأكثر رحمة”.

آخر أعمال هند صبري 

كان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل مفترق طرق وشاركها  في بطولته مجموعة من النجوم منهم إياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.

هند صبري الفنانة هند صبري ٢٠١٦ إنستجرام مسلسل مفترق طرق إياد نصار

