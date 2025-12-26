قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين .. صور
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
فن وثقافة

رمضان 2026.. الصور الأولي من كواليس مسلسل مناعة لـ هند صبري

أحمد البهى

نشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc، الصور الأولي من كواليس مسلسل مناعة، الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، ويعرض خلال شهر رمضان القادم. 

ومن المقرر أن يقوم باخراج العمل حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من ميمي جمال ورياض الخولي وخالد سليم. 

 

كان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل مفترق طرق وشاركها  في بطولته مجموعة من النجوم منهم إياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.

هند صبري مسلسل مناعة رمضان 2026

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
منة شلبي
نشرة المرأة والمنوعات
محمود حميدة
