رمضان 2026.. الصور الأولي من كواليس مسلسل مناعة لـ هند صبري

نشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc، الصور الأولي من كواليس مسلسل مناعة، الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، ويعرض خلال شهر رمضان القادم.

ومن المقرر أن يقوم باخراج العمل حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من ميمي جمال ورياض الخولي وخالد سليم.

كان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل مفترق طرق وشاركها في بطولته مجموعة من النجوم منهم إياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.