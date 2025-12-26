أحمد العوضي عن مسلسله الرمضاني: علي كلاي نجاح دباح كساح

شوق الفنان أحمد العوضي متابعيه لـ مسلسله الجديد في السباق الرمضاني الجديد “علي كلاي”.

علي كلاي

ونشر العوضي صوراً من كواليس تصوير المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقاً:" علي كلاي، نجاح دباح كساح انشاء الله بفضل ربي ودعم اخواتي، مسلسل الشارع أنشاء الله".

حنان مطاوع والعوضي

ويذكر أنه مع اقتراب موسم دراما رمضان 2026، يبدو أن خريطة المنافسة قررت أن تغير قواعد اللعب، بعدما أصبح الرهان الأكبر هذا العام على الثنائيات الفنية بوصفها العنصر الأكثر جذبًا للجمهور، هكذا تحولت الثنائيات إلى كلمة السر، والعنوان الأبرز لموسم يبدو مشتعلاً بالمواجهات والصراعات والعلاقات الإنسانية المعقدة.

العوضي ودرة لأول مرة

من بين أكثر الثنائيات إثارة للاهتمام، يأتي أحمد العوضي ودرة في مسلسل «علي كلاي»، حيث يخوض العوضي تجربة درامية ذات طابع شعبي مختلف، مقدمًا شخصية بطل يدخل في صراعات قاسية، بينما تظهر درة بدور يحمل الكثير من الغموض حول علاقتها بالبطل ومسارها داخل الأحداث، التفاعل الكبير مع صور الكواليس كشف مبكرًا عن حالة انتظار خاصة لهذا العمل.