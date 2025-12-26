قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد العوضي عن مسلسله الرمضاني: علي كلاي نجاح دباح كساح

احمد العوضي
احمد العوضي
باسنتي ناجي

شوق الفنان أحمد العوضي متابعيه لـ مسلسله الجديد في السباق الرمضاني الجديد “علي كلاي”.

علي كلاي

ونشر العوضي صوراً من كواليس تصوير المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقاً:" علي كلاي، نجاح دباح كساح انشاء الله بفضل ربي ودعم اخواتي، مسلسل الشارع أنشاء الله".

حنان مطاوع والعوضي

ويذكر أنه مع اقتراب موسم دراما رمضان 2026، يبدو أن خريطة المنافسة قررت أن تغير قواعد اللعب، بعدما أصبح الرهان الأكبر هذا العام على الثنائيات الفنية بوصفها العنصر الأكثر جذبًا للجمهور، هكذا تحولت الثنائيات إلى كلمة السر، والعنوان الأبرز لموسم يبدو مشتعلاً بالمواجهات والصراعات والعلاقات الإنسانية المعقدة.

العوضي ودرة لأول مرة 

من بين أكثر الثنائيات إثارة للاهتمام، يأتي أحمد العوضي ودرة في مسلسل «علي كلاي»، حيث يخوض العوضي تجربة درامية ذات طابع شعبي مختلف، مقدمًا شخصية بطل يدخل في صراعات قاسية، بينما تظهر درة بدور يحمل الكثير من الغموض حول علاقتها بالبطل ومسارها داخل الأحداث، التفاعل الكبير مع صور الكواليس كشف مبكرًا عن حالة انتظار خاصة لهذا العمل.

علي كلاي احمد العوضي نجوم الفن مسلسلات رمضان

