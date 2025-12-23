دراما رمضان 2026.. الثنائيات تسيطر على الموسم والعوضي ودرة الأبرز

مع اقتراب موسم دراما رمضان 2026، يبدو أن خريطة المنافسة قررت أن تغير قواعد اللعب، بعدما أصبح الرهان الأكبر هذا العام على الثنائيات الفنية بوصفها العنصر الأكثر جذبًا للجمهور، هكذا تحولت الثنائيات إلى كلمة السر، والعنوان الأبرز لموسم يبدو مشتعلاً بالمواجهات والصراعات والعلاقات الإنسانية المعقدة.

العوضي ودرة لأول مرة

من بين أكثر الثنائيات إثارة للاهتمام، يأتي أحمد العوضي ودرة في مسلسل «علي كلاي»، حيث يخوض العوضي تجربة درامية ذات طابع شعبي مختلف، مقدمًا شخصية بطل يدخل في صراعات قاسية، بينما تظهر درة بدور يحمل الكثير من الغموض حول علاقتها بالبطل ومسارها داخل الأحداث، التفاعل الكبير مع صور الكواليس كشف مبكرًا عن حالة انتظار خاصة لهذا العمل.

محمد إمام وحنان مطاوع لأول مرة

أما مسلسل «الكينج» فيقدم ثنائية غير معتادة تجمع محمد إمام وحنان مطاوع لأول مرة، ورغم ما واجه العمل من صعوبات إنتاجية، فإن عودته السريعة إلى التصوير زادت من فضول الجمهور، إمام يظهر بشخصية تحمل ملامح صراع أخلاقي واضح، بينما تضيف حنان مطاوع ثقلًا دراميًا متوقعًا، ما يجعل العمل أحد الرهانات القوية هذا الموسم.

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

بينما تعود ياسمين عبدالعزيز بثنائية جديدة مع كريم فهمي في مسلسل «وننسى اللي كان». العمل ينطلق من نقطة خلاف وصدام بين الشخصيتين، قبل أن تتشابك الخيوط في علاقة إنسانية معقدة. اختيار ياسمين لتجسيد شخصية مشهورة يمنحها مساحة جديدة للأداء، مدعومة بتعاونها المتجدد مع فريق فني سبق له تحقيق نجاحات لافتة.

ياسر جلال وآيتن عامر

المفاجأة اللافتة هذا العام تتمثل في دخول ياسر جلال عالم الكوميديا من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، حيث يشكّل ثنائيًا مع آيتن عامر. هذا التحول في مسار جلال الفني أثار حماس المتابعين، خاصة بعد نجاحاته الدرامية الثقيلة في السنوات الماضية، ما يجعل التجربة محاطة بتوقعات عالية.

مصطفى شعبان وسهر الصايغ

ويستمر الرهان على الثنائيات المجربة، بعودة مصطفى شعبان وسهر الصايغ في مسلسل «درش»، التعاون الرابع بينهما يعكس ثقة واضحة في النجاح المشترك، حيث يتناول العمل رحلة بحث عن الذات في إطار درامي مشوق، مستفيدًا من الانسجام الذي أثبته الثنائي سابقًا.

آسر ياسين ودينا الشربيني

في المقابل، يقدم مسلسل «اتنين غيرنا» ثنائية رومانسية اجتماعية تجمع آسر ياسين ودينا الشربيني، بعلاقة تتشكل بين شخصيتين من عالمين مختلفين، وسط أزمات نفسية ومجتمعية تضع الحب أمام اختبارات صعبة.

أحمد أمين وبسمة لأول مرة

ويشهد الموسم أيضًا لقاءً أولًا بين أحمد أمين وبسمة في عمل يحمل طابعًا تاريخيًا سياسيًا، يدمج الدراما بالفكر، بينما يطل يوسف الشريف وريم مصطفى كثنائي جديد في «فن الحرب»، ضمن أجواء تشويق معتادة من الشريف.

إياد نصار ومنة شلبي

ولا يمكن إغفال ثنائية إياد نصار ومنة شلبي في «الحب والحرب»، التي تعود للمرة الرابعة، لكن هذه المرة في سياق إنساني شديد الحساسية يتناول الحب في زمن الصراع.