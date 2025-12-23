أبطال وصناع "ميد تيرم" ضيوف معكم منى الشاذلي الخميس

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة الخميس القادم أبطال وصناع مسلسل "ميد تيرم" الذي تدور أحداثه حول ظاهرة جيل زد المعروفة بإسم GEN Z وطبيعة علاقاتهم وسماتهم وطريقة تفكيرهم.

يتحدث صناع وأبطال المسلسل الذي يعرض حاليًا على قناة "ON" وهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، أدهم عمر، أمنية باهي، مريم كرم، محمد نايف، والمخرجة مريم الباجوري والمؤلف محمد صادق، عن فكرة المسلسل وكواليس تصويره واختيار الشخصيات في كل دور ومخاوف بعضهم من طبيعة الشخصيات التي يقدمونها في إطار فكرة المسلسل والأحداث التي يناقشها وكيف قام كل منهم بالتحضير للدور ليظهر معبرًا عنه بشكل كبير وفقًا لرؤية المخرج وما كتبه المؤلف.

ويحظى المسلسل بمشاهدة كبيرة سواء على التليفزيون أو عبر تطبيق WATCH IT ويرصد من خلال أحداثه جانبًا مهمًا من قضايا ما يعرف بجيل زد في إطار درامي مرتبط بمفاهيم وأفكار واقعية.

وفي جانب من اللقاء تنافس ضيوف البرنامج في بعض المسابقات والألعاب الفكاهية التي أضفت على الحلقة بعض البهجة والكوميديا وتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو.