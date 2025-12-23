فى عيد ميلاده.. قصة حب وزواج عمرو يوسف وكندة علوش

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحتفل الفنان عمرو يوسف، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده.

وقدم عمرو يوسف عددا من الأعمال الفنية ستظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى سواء فى السينما أو التلفزيون.

دراما عمرو يوسف 

ويعد عمرو يوسف أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم عدد من الأعمال الفنية التى لاقت استحسان الجمهور، وقدم نفسه فى ألوان مختلفة منها الأكشن أو الدراما الصعيدية أو التراجيديا، حتى أصبح من نجوم الصف الأول.

عمرو يوسف دائما ما يدقق فى أعماله ويتأنى كثيرا فى اختياراته الفنية باحثا عن الأعمال التى تضيف إلى مشواره الفنى.

كانت بداية انطلاقه الحقيقية من خلال مسلسل “الدالى” مع نور الشريف الذى قدمه فى شخصية مختلفة تماما، وهى الصحفى الذى يرغب فى لقاء مع رجل الأعمال سعد الدالى.

انطلاقة عمرو يوسف استمرت بقوة بعد ذلك من خلال تقديم عدد من الأعمال سواء فى السينما أو التلفزيون، ولعل منها فيلم “نور عينى” مع تامر حسنى.

وتوالت أعماله الناجحة بعد ذلك، خاصة فى عالم التلفزيون، عندما قدم مسلسل “نيران صديقة”، وبعدها مسلسل “عد تنازلى" الذى شهد أول لقاء بينه وبين زوجته كندة علوش.

وبعدها قدم عمرو يوسف عددا من الأعمال من بطولته، ولعل آخرها فى السينما فيلم ”أولاد رزق" بجزأيه الأول والثانى.

وقال الفنان عمرو يوسف، في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه امتهن عدة وظائف قبل دخول مجال التمثيل، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا عام 2001 بعد تخرجه في الجامعة، وعمل سايس سيارات، وكان لا يتقاضى أجرا بل بقشيشا من الزبائن، ثم عمل في محل لبيع المخبوزات، وبعد ذلك بدأ دخول مجال الفويس أوفر وقدم بصوته فقط عددا من الإعلانات الشهيرة، وظهوره كموديل في الإعلانات كانت السبب شهرته في دخوله مجال التقديم التليفزيوني والفن.

وأضاف أنه لم يدخل مجال التمثيل مباشرة، لكنه اتجه لتقديم برامج فنية بعد مرحلة الإعلانات، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت كانت نسبة مشاهدة البرامج عالية بشكل كبير ومنتشرة في الوطن العربي، لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى شهرته.

عمرو يوسف وكندة علوش

وزواج عمرو يوسف وكندة علوش جاء بعد تعاون فنى مثمر من خلاال مسلسلى “نيران صديقة" و"عد تنازلى”، وبعدها قرر الثنائى الزواج الذى أسفر عن طفلين؛ الأولى حياة والثانى كريم.

وحكت كندة عن بداية قصة حبها لعمرو يوسف، خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، قائلة إن علاقتها بعمرو يوسف بدأت بصداقة قوية وكان هناك تلاقٍ في الأفكار ورؤية مشتركة في كل الأمور المتعلقة بالحياة والأشخاص والفن، وسرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى مشاعر أخرى عند مرحلة محددة مثل الغيرة والاشتياق، حتى حدثت مصارحة بينهما وقررا أن تتحول العلاقة بشكل رسمي في ظل احتياج كل منهما للآخر حتى تم الزواج.

كما كشفت عن سبب حبها لعمرو، خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قائلة: "مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى فيه إيه"، فكنت برد عليهم وأقولهم إنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن اختزلها في صفة واحدة وهى إنه "نبيل"، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين، مش لازم يكون ابن أمير أو ملك، ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه".

