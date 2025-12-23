فى عيد ميلادها.. قصة حب كوثر شفيق وعز الدين ذو الفقار

تحتفل الفنانة كوثر شفيق اليوم السبت 23 ديسمبر بعيد ميلادها الـ 93، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، وهي واحدة من جميلات السينما المصرية رغم مشاركاتها الفنية المحدودة.

حياة كوثر شفيق الفنية

ولدت الفنانة كوثر شفيق في 23 ديسمبر 1930، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1954 بفيلم «الحياة الحب» مع ليلى مراد، وظلت خلال 3 أعوام تتنقل بين الأدوار الهامشية حتى كان دورها الأقوى على الإطلاق مع عبد الحليم حافظ في «الوسادة الخالية» لكنها ابتعدت لفترة طويلة بعد النجاح النسبي التي حققته لتحقق نجاحًا من نوع آخر في حياتها الزوجية.

زواج كوثر شفيق وعز الدين ذو الفقار

تزوجت من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار بعد انفصاله عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1954 وأنجبت له ابنته الثانية دينا.

ويصف المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار كوثر شفيق، في مذكراته عام 1963، قائلًا: «أظنها الوحيدة التي بإمكانها أن تتحملني، وأنا لا أتصور أن أكرهها، ولا أستطيع أن أبتعد عنها باقي حياتي».

اعتزال كوثر شفيق

واعتزلت الفنانة كوثر شفيق تمامًا عام 1979 بعد آخر أعمالها «ولا عزاء للسيدات» مع فاتن حمامة.