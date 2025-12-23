في ذكرى ملك الجمل.. قصة حياة أشهر شريرة بالسينما وعلاقة حبها بإبراهيم ناجي

تحل اليوم 23 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة ملك الجمل ، التي ولدت في 29 يناير 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1982، عن عمر يناهز 51 عامًا.

نشأة الفنانة الراحلة ملك الجمل

ولدت ملك الجمل ، بمحافظة بورسعيد عام 1929 والتحقت بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية ثم عرجت علي دراسة الفن بالتحاقها بالمعهد العالي للتمثيل، و كانت شخصية طموحة دءوبة فبرغم عدم اقامتها بالقاهرة وعدم استقرارها الا انها قررت ان تتحدى كل هذه الظروف حتي تستطيع تحقيق حلما ظل يغازلها لسنوات طوال.

مسيرة الراحلة ملك الجمل

التحقت ملك الجمل ، بالاذاعة وعملت بالمسرح وعندما ضاق بها الحال وشعرت ان هناك معوقات قد تعوقها عن تحقيق الأمل سافرت مع الفنان يوسف وهبي الي فرنسا عاصمة النور والفن وقدمت معه العديد من الاعمال بالفرقة المصرية الحديثة وكان ذلك عام 1954.

وكانت شخصية "خالتي بمبة" لـ الراحلة ملك الجمل ، هى الدور الفاصل في مشوار الفنانة الراحلة، والتي ادتها في منتصف الستينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت الشخصية الاشهر والتي يطلقها الكثيرون الآن علي الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها والتي استمرت في تقديمها 17 عاما مع الراحل رأفت فهيم الذي جسد شخصية "ابو سيد" من خلال هذا البرنامج الاذاعي الناجح "الي ربات البيوت".

ملك الجمل تلعب دور سيدة مثلية

أثارت الفنانة الراحلة ملك الجمل ، حالة من الجدل بأجرأ أدوارها من خلال فيلم «الطريق المسدود» للمخرج صلاح أبو سيف، إذ جسدت فيه دور مدرسة «مثلية الجنس»، وهو أول دور يلقي الضوء على المثليات.

اعتذرت ملك الجمل في بداية الأمر عن الدور بعدما رشحها له المخرج صلاح أبو سيف والمؤلف إحسان عبد القدوس، ولكنها تراجعت ولعبت الدور، وظهرت فيه بشخصية مدرسة تغلب عليها الدوافع الذكورية، وتقوم بالتحرش ببطلة الفيلم (الفنانة فاتن حمامة)، في مشهد ظهرت فيه وهي تقول: «قميص النوم يجنن نفسي أشوفه عليكي».

ملك الجمل والشاعر إبراهيم ناجي

سبق وصرح الشاعر إبراهيم ناجي -في أحد حواراته الصحفية- أن قصيدته «الأطلال» التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، عن سيدة حقيقية وليست من وحي الخيال، لكنه لم يكشف هوية هذه المرأة التي كتب لها، ولكن تزامنًا مع ذلك الوقت، ترددت في الوسائل الصحفية أنباء عن علاقة حب بين ملك الجمل والشاعر الكبير الراحل، وقال البعض الأخر أن القصيدة كتبت من أجل الفنانة زوزو حمدي الحكيم.