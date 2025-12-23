قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ملك الجمل.. قصة حياة أشهر شريرة بالسينما وعلاقة حبها بإبراهيم ناجي

ملك الجمل
ملك الجمل
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 23 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة ملك الجمل ، التي ولدت في 29 يناير 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1982، عن عمر يناهز 51 عامًا.

نشأة الفنانة الراحلة ملك الجمل

ولدت ملك الجمل ، بمحافظة بورسعيد عام 1929 والتحقت بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية ثم عرجت علي دراسة الفن بالتحاقها بالمعهد العالي للتمثيل، و كانت شخصية طموحة دءوبة فبرغم عدم اقامتها بالقاهرة وعدم استقرارها الا انها قررت ان تتحدى كل هذه الظروف حتي تستطيع تحقيق حلما ظل يغازلها لسنوات طوال.

مسيرة الراحلة ملك الجمل

التحقت ملك الجمل ، بالاذاعة وعملت بالمسرح وعندما ضاق بها الحال وشعرت ان هناك معوقات قد تعوقها عن تحقيق الأمل سافرت مع الفنان يوسف وهبي الي فرنسا عاصمة النور والفن وقدمت معه العديد من الاعمال بالفرقة المصرية الحديثة وكان ذلك عام 1954.

وكانت شخصية "خالتي بمبة" لـ الراحلة ملك الجمل ، هى الدور الفاصل في مشوار الفنانة الراحلة، والتي ادتها في منتصف الستينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت الشخصية الاشهر والتي يطلقها الكثيرون الآن علي الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها والتي استمرت في تقديمها 17 عاما مع الراحل رأفت فهيم الذي جسد شخصية "ابو سيد" من خلال هذا البرنامج الاذاعي الناجح "الي ربات البيوت".

ملك الجمل تلعب دور سيدة مثلية

أثارت الفنانة الراحلة ملك الجمل ، حالة من الجدل بأجرأ أدوارها من خلال فيلم «الطريق المسدود» للمخرج صلاح أبو سيف، إذ جسدت فيه دور مدرسة «مثلية الجنس»، وهو أول دور يلقي الضوء على المثليات.

اعتذرت ملك الجمل في بداية الأمر عن الدور بعدما رشحها له المخرج صلاح أبو سيف والمؤلف إحسان عبد القدوس، ولكنها تراجعت ولعبت الدور، وظهرت فيه بشخصية مدرسة تغلب عليها الدوافع الذكورية، وتقوم بالتحرش ببطلة الفيلم (الفنانة فاتن حمامة)، في مشهد ظهرت فيه وهي تقول: «قميص النوم يجنن نفسي أشوفه عليكي».

ملك الجمل والشاعر إبراهيم ناجي

سبق وصرح الشاعر إبراهيم ناجي -في أحد حواراته الصحفية- أن قصيدته «الأطلال» التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، عن سيدة حقيقية وليست من وحي الخيال، لكنه لم يكشف هوية هذه المرأة التي كتب لها، ولكن تزامنًا مع ذلك الوقت، ترددت في الوسائل الصحفية أنباء عن علاقة حب بين ملك الجمل والشاعر الكبير الراحل، وقال البعض الأخر أن القصيدة كتبت من أجل الفنانة زوزو حمدي الحكيم.

ملك الجمل الفنانة ملك الجمل أعمال ملك الجمل أفلام ملك الجمل ذكرى وفاة ملك الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

مرموش وصلاح

مينا ماهر عن الثنائي صلاح ومرموش: معا يمكننا تحقيق المستحيل

محمد عواد

شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

مصطفى فوزي

مصطفى فوزي: قفزة تاريخية في رعاية اتحاد السلة وتأهيل 40 ملعبًا ضمن خطة تطوير شاملة

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد