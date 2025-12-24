هند صبري تنعى محمد عبد الحميد: كان سندي ومرايتي

نعت الفنانة هند صبري، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ونشرت هند صبري صور تجمعها بالراحل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "لا يوجد كلام يصف هذا الإنسان غير الشرف والعفاف والنبل والرقي.



شرفت بالعمل مع محمد سنوات طويلة.. تخيل معي ورسم أغلب أدواري، من أمينة في "حلاوة الدنيا" لعلا عبد الصبور ، مرورا بلوليا في “الفيل الأزرق”، محمد كان سندي ومرايتي .. كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة".

وكان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.



الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".