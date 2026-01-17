قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
فن وثقافة

عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور

عمرو أديب ونيشان
عمرو أديب ونيشان
سارة عبد الله

شارك الإعلامي عمرو أديب، صورة تجمعه بالإعلامي نيشان، في أحدث ظهور على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على إكس: "حقا وصدقا عندما اتحدث مع نيشان اشعر انى اتكلم مع زميل فى الدائرة الاعلامية عنده نفس الهموم وله اراء واضحة فى حال السوشيال ميديا المزعجة. من فوائد جوائز جوي والرياض التفاعل مع الدنيا كلها من المحيط للخليج".

من جانب اخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على تريند الشاي المغلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر جذبني بشدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن "تريند الشاي المغلي شيء في منتهى التفاهة ومباحثات وحاجات والعالم برا يتحدث عن الاختراعات وانت هنا جاي تتكلم عن الشاي المغلي".

وتابع عمرو أديب، أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويجب فهم لماذا يتجه البعض لمثل هذه التريندات الغير طبيعية.

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

دعاء جبر الخواطر

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

