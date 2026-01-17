عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور

شارك الإعلامي عمرو أديب، صورة تجمعه بالإعلامي نيشان، في أحدث ظهور على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على إكس: "حقا وصدقا عندما اتحدث مع نيشان اشعر انى اتكلم مع زميل فى الدائرة الاعلامية عنده نفس الهموم وله اراء واضحة فى حال السوشيال ميديا المزعجة. من فوائد جوائز جوي والرياض التفاعل مع الدنيا كلها من المحيط للخليج".

من جانب اخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على تريند الشاي المغلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر جذبني بشدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الجمعة، أن "تريند الشاي المغلي شيء في منتهى التفاهة ومباحثات وحاجات والعالم برا يتحدث عن الاختراعات وانت هنا جاي تتكلم عن الشاي المغلي".

وتابع عمرو أديب، أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويجب فهم لماذا يتجه البعض لمثل هذه التريندات الغير طبيعية.