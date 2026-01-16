بـ 63 جنيها.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

شهدت أسواق الدواجن في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يبعث على التفاؤل بالنسبة للمستهلكين في ظل الأسعار المرتفعة التي عانى منها المواطنون لفترة طويلة.

في هذا السياق، أعلنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية عن تراجع السعر إلى 63 جنيهًا في المزرعة.

هذا التغيير يعكس عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية، وهو ما دفعنا لتحليل الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض، وكيف يؤثر على سوق الدواجن بشكل عام.

انخفاض الأسعار.. الأسباب والتداعيات

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الدواجن تراجعت بسبب تحسن الوضع الإنتاجي وزيادة المعروض في الأسواق.

وتعتبر هذه الفترة هي الأنسب لتنظيم الأسعار بشكل أفضل، حيث يتم التركيز على تقليل الفجوة بين السعر في المزرعة وأسعار البيع في الأسواق.

كما أشار إلى ضرورة ضبط الأسعار في الحلقات الوسيطة، التي تشكل تحديًا في تحديد السعر العادل للمستهلك.

تواصل جهود الحكومة لضبط الأسعار

وتابع: عقد وزير الزراعة اجتماعا مع اتحاد منتجي الدواجن لمناقشة آليات ضبط أسعار الدواجن في السوق المصري، حيث تم التأكيد على ضرورة الحد من الاستيراد للحفاظ على المنتج المحلي، خاصة مع الإنتاجية الجيدة التي يشهدها القطاع.

وأكد المسؤولون أن هناك تشديدًا على ضرورة تنظيم الأسعار بشكل يضمن استمرار الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، دون التأثير على مصالح المنتجين أو المستهلكين.

تأثير الأسعار على المستهلك

من الناحية الأخرى، أشار الدكتور عبدالعزيز السيد إلى أنه من غير المقبول أن تكون تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع في الأسواق، مثلما يحدث عندما تتراوح تكلفة الكيلو من الدواجن بين 65 إلى 68 جنيهًا بينما يتم بيعه للمستهلك بـ 90 جنيهًا.

وهو ما يشير إلى وجود تلاعبات في الأسعار من خلال الوسائط بين المزرعة والسوق. لذا من الضروري أن تكون هناك معادلة سعرية منضبطة تضمن توازن السوق وتحقيق العدالة لكل الأطراف.

التحديات المستقبلية.. دور الجهات المعنية

دعا رئيس شعبة الدواجن إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة أو هيئات تنظيم الأسواق لإصدار معادلة سعرية لضبط الأسعار. حيث إن الحفاظ على المنتج المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية يتطلب خطة محكمة تضمن استمرارية السوق وتمنع دخول السماسرة أو أي ممارسات غير قانونية تؤثر على سعر الدواجن في الأسواق.

مقارنة مع الوضع السابق

كان الوضع في أسواق الدواجن شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ما جعل المواطن المصري يتجه إلى بدائل أخرى.

لكن مع التحسن الحالي في الوضع الإنتاجي، أصبح من الممكن أن تعود الأسعار إلى مستويات مقبولة.