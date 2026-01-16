قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
توك شو

بـ 63 جنيها.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسواق الدواجن في مصر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يبعث على التفاؤل بالنسبة للمستهلكين في ظل الأسعار المرتفعة التي عانى منها المواطنون لفترة طويلة.

 في هذا السياق، أعلنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية عن تراجع السعر إلى 63 جنيهًا في المزرعة. 

هذا التغيير يعكس عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية، وهو ما دفعنا لتحليل الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض، وكيف يؤثر على سوق الدواجن بشكل عام.

 انخفاض الأسعار.. الأسباب والتداعيات

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية أن أسعار الدواجن تراجعت بسبب تحسن الوضع الإنتاجي وزيادة المعروض في الأسواق.

 وتعتبر هذه الفترة هي الأنسب لتنظيم الأسعار بشكل أفضل، حيث يتم التركيز على تقليل الفجوة بين السعر في المزرعة وأسعار البيع في الأسواق. 

كما أشار إلى ضرورة ضبط الأسعار في الحلقات الوسيطة، التي تشكل تحديًا في تحديد السعر العادل للمستهلك.

تواصل جهود الحكومة لضبط الأسعار

وتابع: عقد وزير الزراعة اجتماعا مع اتحاد منتجي الدواجن لمناقشة آليات ضبط أسعار الدواجن في السوق المصري، حيث تم التأكيد على ضرورة الحد من الاستيراد للحفاظ على المنتج المحلي، خاصة مع الإنتاجية الجيدة التي يشهدها القطاع.

 وأكد المسؤولون أن هناك تشديدًا على ضرورة تنظيم الأسعار بشكل يضمن استمرار الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، دون التأثير على مصالح المنتجين أو المستهلكين.

تأثير الأسعار على المستهلك

من الناحية الأخرى، أشار الدكتور عبدالعزيز السيد إلى أنه من غير المقبول أن تكون تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع في الأسواق، مثلما يحدث عندما تتراوح تكلفة الكيلو من الدواجن بين 65 إلى 68 جنيهًا بينما يتم بيعه للمستهلك بـ 90 جنيهًا. 

وهو ما يشير إلى وجود تلاعبات في الأسعار من خلال الوسائط بين المزرعة والسوق. لذا من الضروري أن تكون هناك معادلة سعرية منضبطة تضمن توازن السوق وتحقيق العدالة لكل الأطراف.

التحديات المستقبلية.. دور الجهات المعنية

دعا رئيس شعبة الدواجن إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة أو هيئات تنظيم الأسواق لإصدار معادلة سعرية لضبط الأسعار. حيث إن الحفاظ على المنتج المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية يتطلب خطة محكمة تضمن استمرارية السوق وتمنع دخول السماسرة أو أي ممارسات غير قانونية تؤثر على سعر الدواجن في الأسواق.

مقارنة مع الوضع السابق

كان الوضع في أسواق الدواجن شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ما جعل المواطن المصري يتجه إلى بدائل أخرى.

 لكن مع التحسن الحالي في الوضع الإنتاجي، أصبح من الممكن أن تعود الأسعار إلى مستويات مقبولة.

أسعار الدواجن سعر الدواجن في مصر أسعار الدواجن في السوق تراجع أسعار الدواجن

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
