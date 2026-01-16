قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الفراخ .. الكيلو وصل 68 جنيها اليوم الجمعة 16 يناير 2026

أسعار الفراخ
أسعار الفراخ
محمد غالي

سجلت سعر الفراخ اليوم الجمعة 16 يناير 2026 تحركات جديدة في السوق المحلي، مع تغييرات ملحوظة في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها.

وذلك وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وصول متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك إلى نحو 81 جنيها، بزيادة قدرها 50 قرشا مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوحت الأسعار داخل المحلات التجارية ما بين 65 و95 جنيها للكيلو الواحد، وفقا لاختلاف المناطق وتكاليف التداول.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 114 جنيها، بانخفاض جنيه واحد عن السعر السابق، في حين تراوحت الأسعار للمستهلك النهائي بين 72.5 جنيه و140 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة ومستوى الجودة وطريقة الذبح.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوحت أسعار كيلو الفراخ البيضاء بالمزارع داخل بورصة الدواجن ما بين 68 و69 جنيها.

الفراخ البلدي في المزرعة

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة ما بين 88 و89 جنيها.

سعر الفراخ اليوم

أسعار أجزاء الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

واصلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة داخل الأسواق، وجاءت على النحو التالي:
صدور الدجاج الطازجة سجلت ما بين 150 و230 جنيها للكيلو.
الدبوس الطازج بلغ نحو 140 جنيها للكيلو.
أوراك الدجاج الطازجة سجلت نحو 120 جنيها للكيلو.
البانيه الطازج تراوح بين 200 و240 جنيها للكيلو.
الفرخة الكاملة الطازجة بوزن من 950 إلى 1000 جرام سجلت نحو 125 جنيها.
الدجاج البلدي الكامل الطازج بوزن 1.5 كجم بلغ نحو 293 جنيها.

أسعار كتاكيت

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-1-2026

وأعلنت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16 يناير 2026 تحديثات جديدة لأسعار الكتاكيت، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة داخل الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

وفقا للتحديثات الصباحية الصادرة عن بورصة الدواجن، جاءت أسعار الكتاكيت على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة

تراوح سعر الكتكوت الأبيض في المزارع ما بين 15 و26 جنيها، بينما سجل سعر الكتاكيت البيضاء من القطعان نحو 10 جنيهات.

سعر الكتاكيت اليوم في آخر التحديثات
سجل سعر الكتكوت الساسو 8 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الساسو بيور 9 جنيهات.
بلغ سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الهجين 6 جنيهات.
بلغ سعر الكتكوت جيل ثان 7 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت روزي بيور 6 جنيهات.

أسعار كتاكيت

أسعار كتاكيت الشركات اليوم الجمعة

سجل سعر كتكوت شركة القاهرة للدواجن 22 جنيها.
بلغ سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 26 جنيها.
سجل سعر كتكوت الشركة الوطنية 23 جنيها.
بلغ سعر كتكوت شركة الوادي 18 جنيها.
سجل سعر كتكوت شركة العناني 21 جنيها.
بلغ سعر كتكوت شركة مكة المكرمة أبيض 25 جنيها.
سجل سعر كتكوت شركة مكة المكرمة ساسو 15 جنيها.
بلغ سعر كتكوت شركة نيوجين 23 جنيها.
سجل سعر كتكوت شركة القصبي 20 جنيها.

