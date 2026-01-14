قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأربعاء
ترامب يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند
أسعار الفراخ اليوم 14-1-2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم الاربعاء 14-1-2026، تحديثات جديدة في بورصة الدواجن وأسواق التجزئة، بزيادة قدرها 50 قرشًا في سعر الكيلو مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية، وتأتي الدواجن البيضاء والبيض على رأس السلع الأكثر أولوية بالنسبة للمستهلك.


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 71: 81 جنيهًا،
تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 92 و 102 جنيهًا للكيلو في البورصة، 
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 105 و105 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.


أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 220 جنيهات
 

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 14-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 110 و135 جنيهًا للكرتونة.
البيض الأبيض بين 110 و130 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض (شركات): تراوح سعره بين 25 و34 جنيهًا للكتكوت الواحد.
الكتكوت الأبيض (قطعان): سجل سعرًا يتراوح من 21 إلى 21.5 جنيه.
كتكوت ساسو: من 8 إلى 9 جنيهات.
كتكوت ساسو بيور: من 9 إلى 10 جنيهات.
كتكوت بلدي حر: من 4 إلى 5 جنيهات.
كتكوت بلدي مشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو بين 22 و31 جنيها.
بلغ سعر كتكوت كب نحو 23 جنيها.
تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20 إلى 29 جنيهًا.
بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.
بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 20 جنيها.

