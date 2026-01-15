قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع زيادة المعروض وتحسن الإنتاج، ما انعكس على الأسعار داخل الأسواق


يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.
 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 68 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 9  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 83 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.


كما تراجعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيها بعدما كان سعرها 91 جنيها  وتصل للمستهلك 98  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

صناعة الدواجن

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة و عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الـ 4 أشهر الماضية كانت منخفضة، وأن صناعة الدواجن في مصر قوية وتم تحقيق فائض بها وصل إلى 25%.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال تصريحات تلفزيونية أن الفترة الماضية كان المنتجين يعانون من الانخفاضات، وأنهم كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة.

ولفت إلى أن الزيادة في الانتاج كانت وراء خفض الأسعار في الفترة الماضية، لكن خلال الأيام الأخيرة بدأت الأسعار يتم ضبطها حتى لا تحدث خسائر للمنتجين.

وأشار إلى أن أسعار مدخلات الانتاج يكون لها تأثير على الأسعار، وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والبيض، وأن هناك تصدير لبعض الدول العربية.

وأوضح أن مصر لديها القدرة في منافسة البرازيل في صناعة الدواجن، وأن مصر تمتلك الإمكانيات، وأن وزارة الزراعة تعمل على ضم مستثمرين في القطاع.

