الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

تشهد أسعار الفراخ اليوم استقرارا ملحوظا في بورص الدواجن و المحلات حيث عاودت الحفاظ على انخفاضها مؤخراً وهو ما زاد الطلب على شراء الدواجن خاصة مع اقتراب شهر رمضان و تخوفات من ارتفاع أسعار الدواجن في مصر .

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13 يناير2026 بحسب بورصة الدواجن.

اسعار الدواجن اليوم



سعر الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 68 و69 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو في الأسواق اليوم إلى سعر يتراوح بين 72 و82 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.

سعر الفراخ الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو في الأسواق اليوم إلى سعر يتراوح بين 89 و99 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.

سعر الفراخ البلدي

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق حسب آخر التحديثات بين 105 و120 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض

بلغ سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك نحو 130 جنيهًا، مقابل 115 جنيهًا في أسواق الجملة، بينما سجّل طبق البيض الأحمر حوالي 135 جنيهًا للمستهلك و120 جنيهًا للجملة.

سعر الفراخ والبيض.. أسعار البانيه وأجزاء الدواجن



وبخصوص أسعار أجزاء الدواجن، فالبانيه يتراوح ما بين 200 و210 جنيهات، والأوراك ما بين 80 و85 جنيهاً، والأجنحة ما بين 55 و60 جنيها، والكبد والقوانص 135 جنيها، والبط يتراوح ما بين 160 و170 جنيها، والأرانب: 140 جنيها وزوج الحمام 170 جنيهاً.



هل ترتفع أسعار الدواجن في رمضان 2026 ؟



أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

الإقبال على الدواجن في رمضان يرتفع بنسبة 25%



وأوضح أن الإقبال على الدواجن في الشهر الكريم يرتفع بنسبة 25%، وأن هذا الأمر قد يكون معه ارتفاع في الأسعار، ولكن إذا انخفضت مدخلات الإنتاج فسيكون معها انخفاض في الأسعار، موضحًا أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج اليوم تسجل 75 جنيه، وعندما يصل للمواطن يكون بأعلى من ذلك.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السعر العادل للكتكوت يجب إلا يرتفع عن 20 جنيه، وأن هذا الأمر يعتبر سببا من أسباب ارتفاع سعر الدواجن.

ولفت إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر بالتحركات والانخفاضات في الدواجن البيضاء، مؤكدا أن أي انخفاض يعقبه انخفاضات في أسعار الطيور البلدي بشكل عام.