قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة الأحد المقبل
بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية
مدبولي: بدء تشغيل محطة البحر الأحمر للحاويات يوم مهم في تاريخ موانئ مصر
بتهمة التجسس.. روسيا تطرد دبلوماسيا من السفارة البريطانية في موسكو
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة "توياما" في اليابان
كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق
بث مباشر.. مدبولي يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر للحاويات
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا
تخفيضات عيد الشرطة وقرب رمضان.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد
الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمستشفيات الجيزة خلال عام 2025
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

أستقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق حيث يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كيلو الفراخ البيضاء باعتبارها الأكثر اقبالاً في الأسواق ، وسط ترقب كبير لحالة أسعار الدواجن في رمضان2026 .

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

اسعار الدواجن اليوم 

سعر الفراخ البيضاء اليوم


سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 69 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك فيمحال التجزئة عند مستوى يقارب 81 جنيهًا للكيلو.
 

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة عند نحو 89 جنيهًا، فيما وصل متوسطسعر البيع للمستهلك إلى حوالي 99 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر الكيلو في المزارع نحو 93 جنيها، في حين وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلىحوالي 103 جنيهات للكيلو.
 

سعر كيلو البانيه اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، ويختلف السعر باختلاف أماكن البيعوجودة المنتج.
 

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 123 جنيهًا بالجملة، بينما تُباع للمستهلكبسعر يقارب 133 جنيهًا للكرتونة.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع 122 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 132 جنيهًا.

أما كرتونة البيض البلدي فقد سجلت 140 جنيهًا في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى150 جنيهًا للكرتونة.

سعر البط اليوم

استقر سعر كيلو البط البلدي اليوم الخميس عند مستوى 150 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن 

وكشف المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية، وقال إن من ضمن الأسباب عيد الميلاد المجيد، وزيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وأن من ضمن الأسباب أيضًا زيادة الطلب بسبب المواسم الخاصة بشهر رجب، وأيضًا دخول البلاد في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تستخدم السولار.

الدواجن

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاع، ولذلك حدث هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض ولذلك شهدت الأسعار بعض التحركات، وأن أسعار الدواجن الآن تشهد توازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار بداية من اليوم شهدت انخفاضات عن التي كانت تسجلها في الأيام الماضية.

الدواجن


كما أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الأربع أشهر الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في الأسواق، وأن المربين كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة، وأن السبب في بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة؛ يرجع إلى توافر الإنتاج، وزيادة المعروض بالأسواق.

مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات

 

دواجن ارشيفيه

ولفت إلى أن مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات التي يستهلكها المواطنين على مدار العام، ولذلك هناك فائضا نقوم بتصديره للخارج، وأن الدليل على ذلك؛ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم انخفاض اسعار الدواجن سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ البلدي سعر كيلو البانيه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

ترشيحاتنا

القولون

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

لحمة الرأس

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد