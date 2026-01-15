كيلو البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم 15 يناير في الأسواق

أستقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق حيث يبحث المواطنون بشكل مستمر عن أسعار الفراخ اليوم وسعر كيلو البانيه وسعر كيلو الفراخ البيضاء باعتبارها الأكثر اقبالاً في الأسواق ، وسط ترقب كبير لحالة أسعار الدواجن في رمضان2026 .

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026 وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية ..

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 69 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك فيمحال التجزئة عند مستوى يقارب 81 جنيهًا للكيلو.



سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الجملة عند نحو 89 جنيهًا، فيما وصل متوسطسعر البيع للمستهلك إلى حوالي 99 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر الكيلو في المزارع نحو 93 جنيها، في حين وصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلىحوالي 103 جنيهات للكيلو.



سعر كيلو البانيه اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و210 جنيهات، ويختلف السعر باختلاف أماكن البيعوجودة المنتج.



سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 123 جنيهًا بالجملة، بينما تُباع للمستهلكبسعر يقارب 133 جنيهًا للكرتونة.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع 122 جنيهًا، وتصل للمستهلك بنحو 132 جنيهًا.

أما كرتونة البيض البلدي فقد سجلت 140 جنيهًا في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يصل إلى150 جنيهًا للكرتونة.

سعر البط اليوم

استقر سعر كيلو البط البلدي اليوم الخميس عند مستوى 150 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

وكشف المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية، وقال إن من ضمن الأسباب عيد الميلاد المجيد، وزيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وأن من ضمن الأسباب أيضًا زيادة الطلب بسبب المواسم الخاصة بشهر رجب، وأيضًا دخول البلاد في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تستخدم السولار.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاع، ولذلك حدث هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض ولذلك شهدت الأسعار بعض التحركات، وأن أسعار الدواجن الآن تشهد توازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار بداية من اليوم شهدت انخفاضات عن التي كانت تسجلها في الأيام الماضية.



كما أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الأربع أشهر الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في الأسواق، وأن المربين كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة، وأن السبب في بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة؛ يرجع إلى توافر الإنتاج، وزيادة المعروض بالأسواق.

مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات

ولفت إلى أن مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات التي يستهلكها المواطنين على مدار العام، ولذلك هناك فائضا نقوم بتصديره للخارج، وأن الدليل على ذلك؛ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيها.