اعرف الكيلو بكام.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن في مصر تذبذبًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض.

وكشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تفاصيل جديدة حول واقع صناعة الدواجن في مصر.

وقد تحدث عن الفائض خلال مداخلة هاتفية، موضحا أن حجم الفائض الكبير في إنتاج الدواجن والبيض، إضافة إلى الخطط المستقبلية لزيادة التصدير إلى الخارج وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، أدت إلى انخفاض الأسعار.

سبب انخفاض أسعار الدواجن؟

وقال المهندس محمود العناني إن أسعار الدواجن في السوق قد انخفضت خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب وجود فائض كبير في الإنتاج، ما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق.

وكشف أن بعض المربين قد اضطروا لبيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 55 و60 جنيهاً، بينما كانت تكلفة الإنتاج تتراوح من 65 إلى 70 جنيهاً، ورغم أن هذه الأسعار كانت غير مربحة، إلا أن المنتجين اضطروا إليها بسبب كثرة المعروض.

إنتاج الدواجن في مصر يتجاوز الاحتياجات

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج كمية من الدواجن والبيض تفوق احتياجات المواطنين السنوية، وهو ما يفسر الفائض الذي يتم تصديره إلى الخارج.

ولفت إلى أن الأسعار انخفضت في الأسواق، وهو دليل على أن الإنتاج يفوق الاستهلاك المحلي.

في هذا السياق، أكد العناني أن صناعة الدواجن في مصر تشهد تطوراً كبيراً على مستوى المزارع والمجازر، حيث إن هناك مجازر ومزارع مشابهة لتلك الموجودة في الدول الأجنبية.

تصدير الدواجن: مصر تفتح أسواقًا جديدة

تعد خطة تصدير الدواجن أحد المحاور الأساسية التي يعمل الاتحاد على تطويرها، فقد كشف العناني أن مصر بدأت بالفعل في تصدير الدواجن المجهزة والكتاكيت إلى بعض الدول العربية، ويجري العمل على توسيع التصدير إلى أسواق جديدة.

كما أشار إلى أن بعض المنتجين بدأوا في إقامة مشروعات تربية الدواجن في بعض الدول الخليجية، ما يعكس ثقة المستثمرين في صناعة الدواجن المصرية.

استهلاك المواطن وتوقعات المستقبل

وأوضح رئيس الاتحاد أن متوسط استهلاك المواطن المصري من الدواجن يبلغ حوالي 14.5 كيلو سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 17 كيلو بحلول عام 2030، وهو ما يعكس زيادة الطلب على هذه المنتجات في المستقبل.

هذا التزايد في الاستهلاك يتطلب زيادة في الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

الحاجة إلى 4500 عنبر جديد

ومن أجل مواكبة النمو في استهلاك الدواجن، طالب المهندس محمود العناني الحكومة بتسهيل القوانين والتشريعات التي تسهم في تسريع عملية إنشاء مزارع جديدة.

وأكد أن مصر بحاجة إلى بناء حوالي 4500 عنبر جديد لتربية الدواجن حتى عام 2030، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من العملة الصعبة.