قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأولى على دفعتها تُقصى من التعيين.. اتهامات بالتمييز داخل ألسن سوهاج| القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الكيلو بكام.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في مصر تذبذبًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض.

وكشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تفاصيل جديدة حول واقع صناعة الدواجن في مصر. 

وقد تحدث عن الفائض خلال مداخلة هاتفية، موضحا أن حجم الفائض الكبير في إنتاج الدواجن والبيض، إضافة إلى الخطط المستقبلية لزيادة التصدير إلى الخارج وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، أدت إلى انخفاض الأسعار.

سبب انخفاض أسعار الدواجن؟

وقال المهندس محمود العناني إن أسعار الدواجن في السوق قد انخفضت خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب وجود فائض كبير في الإنتاج، ما أدى إلى زيادة المعروض في الأسواق. 

وكشف أن بعض المربين قد اضطروا لبيع الدواجن بأسعار أقل من التكلفة، حيث تراوحت أسعار الكيلو بين 55 و60 جنيهاً، بينما كانت تكلفة الإنتاج تتراوح من 65 إلى 70 جنيهاً، ورغم أن هذه الأسعار كانت غير مربحة، إلا أن المنتجين اضطروا إليها بسبب كثرة المعروض.

إنتاج الدواجن في مصر يتجاوز الاحتياجات

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج كمية من الدواجن والبيض تفوق احتياجات المواطنين السنوية، وهو ما يفسر الفائض الذي يتم تصديره إلى الخارج.

ولفت إلى أن الأسعار انخفضت في الأسواق، وهو دليل على أن الإنتاج يفوق الاستهلاك المحلي. 

في هذا السياق، أكد العناني أن صناعة الدواجن في مصر تشهد تطوراً كبيراً على مستوى المزارع والمجازر، حيث إن هناك مجازر ومزارع مشابهة لتلك الموجودة في الدول الأجنبية.

تصدير الدواجن: مصر تفتح أسواقًا جديدة

تعد خطة تصدير الدواجن أحد المحاور الأساسية التي يعمل الاتحاد على تطويرها، فقد كشف العناني أن مصر بدأت بالفعل في تصدير الدواجن المجهزة والكتاكيت إلى بعض الدول العربية، ويجري العمل على توسيع التصدير إلى أسواق جديدة.

 كما أشار إلى أن بعض المنتجين بدأوا في إقامة مشروعات تربية الدواجن في بعض الدول الخليجية، ما يعكس ثقة المستثمرين في صناعة الدواجن المصرية.

استهلاك المواطن وتوقعات المستقبل

وأوضح رئيس الاتحاد أن متوسط استهلاك المواطن المصري من الدواجن يبلغ حوالي 14.5 كيلو سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 17 كيلو بحلول عام 2030، وهو ما يعكس زيادة الطلب على هذه المنتجات في المستقبل. 

هذا التزايد في الاستهلاك يتطلب زيادة في الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

الحاجة إلى 4500 عنبر جديد

ومن أجل مواكبة النمو في استهلاك الدواجن، طالب المهندس محمود العناني الحكومة بتسهيل القوانين والتشريعات التي تسهم في تسريع عملية إنشاء مزارع جديدة. 

وأكد أن مصر بحاجة إلى بناء حوالي 4500 عنبر جديد لتربية الدواجن حتى عام 2030، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من العملة الصعبة.

أسعار الدواجن انخفاض الدواجن تراجع أسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الاوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الأوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول

الإسراء والمعراج

فضل ليلة الإسراء والمعراج.. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية

الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج.. 3 أمور لا تغفلها عن آيات التسرية بالنبي

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد