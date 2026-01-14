قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدى البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى أصبحت مصدر لاهتمام المواطنين بعدما شهدت عدم استقرار من ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.


 

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى الانخفاض ووصل سعر الكيلو إلى 68 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام  ، أى انخفضت 9  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 83 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 52 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.
 

كما تراجعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيها بعدما كان سعرها 91 جنيها  وتصل للمستهلك 98  جنيهًا.

كذلك استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 ل 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

صناعة الدواجن

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة و عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الـ 4 أشهر الماضية كانت منخفضة، وأن صناعة الدواجن في مصر قوية وتم تحقيق فائض بها وصل إلى 25%.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال تصريحات تليفزيونية أن الفترة الماضية كان المنتجين يعانون من الانخفاضات، وأنهم كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة.

ولفت إلى أن الزيادة في الانتاج كانت وراء خفض الأسعار في الفترة الماضية، لكن خلال الأيام الأخيرة بدأت الأسعار يتم ضبطها حتى لا تحدث خسائر للمنتجين.

وأشار إلى أن أسعار مدخلات الانتاج يكون لها تأثير على الأسعار، وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، والبيض، وأن هناك تصدير لبعض الدول العربية.

وأوضح أن مصر لديها القدرة في منافسة البرازيل في صناعة الدواجن، وأن مصر تمتلك الإمكانيات، وأن وزارة الزراعة تعمل على ضم مستثمرين في القطاع. 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه أسعار البيض سعر كيلو الفراخ آخر أسعار الدواجن

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
أضرار النوم على البطن
أطعمة مفيدة لصحة العين
