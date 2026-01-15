أسعار الفراخ اليوم الخميس 15-1-2026

شهدت أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم الخميس 15-1-2026، تحديثات جديدة في بورصة الدواجن وأسواق التجزئة، بزيادة قدرها 50 قرشًا في سعر الكيلو مقارنة مع أسعار الفترة الصباحية، وتأتي الدواجن البيضاء والبيض على رأس السلع الأكثر أولوية بالنسبة للمستهلك.



أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 71: 81 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 92 و 102 جنيهًا للكيلو في البورصة،

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 105 و105 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 220 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 15-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 120 و135 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 115 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت اليوم



الكتكوت الأبيض (شركات): تراوح سعره بين 25 و34 جنيهًا للكتكوت الواحد.

الكتكوت الأبيض (قطعان): سجل سعرًا يتراوح من 21 إلى 21.5 جنيه.

كتكوت ساسو: من 8 إلى 9 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: من 9 إلى 10 جنيهات.

كتكوت بلدي حر: من 4 إلى 5 جنيهات.

كتكوت بلدي مشعر: من 7.5 إلى 8 جنيهات.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو بين 22 و31 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 23 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20 إلى 29 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 20 جنيها.