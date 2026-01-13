أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13 - 1- 2026

حقق سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13-1-2026 تحديثات جديدة في بورصة الدواجن والأسواق المختلفة، وذلك على مستوى مختلف أنواع الدواجن في السوق المحلي وعلى رأسها الفراخ البيضاء والبلدي والساسو، إذ تشهد أسعار الفراخ تقلبات في سعر الكيلو خلال الفترة الأخيرة.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والسوق

حسب المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة أسعار مجلس الوزراء، يسجل سعر الكيلو الفراخ اليوم التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع والمحلات

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من التكنولوجيا .. ومؤشر "نيكي" يسجل مستوى قياسيًا بنسبة 3%.. الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 68 و69 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو في الأسواق اليوم إلى سعر يتراوح بين 72 و82 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو في الأسواق اليوم إلى سعر يتراوح بين 89 و99 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق حسب آخر التحديثات بين 105 و120 جنيهًا، وفقًا للمناطق السكنية.