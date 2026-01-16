قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
توك شو

أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين

تشهد أسعار الدواجن خلال هذه الفترة انخفاضات بسيطة في الأسعار عما كانت عليه منذ أسبوع، وذلك بعد تدخل الحكومة، واجتماع وزير الزراعة مع المنتجين والشعبة.

وخلال الفترة الأخيرة يتابع جميع المواطنين الأسعار بشكل يومي، والجميع يسأل هل تخزين الدواجن قبل شهر رمضان سيكون أفضل، أم أن الأسعار ستنخفض وتستقر عما كانت عليه قبل الزيادات الأخيرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر رمضان سيتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية لكل دجاجة.

الإقبال على الدواجن في رمضان يرتفع بنسبة 25%

 

وأوضح أن الإقبال على الدواجن في الشهر الكريم يرتفع بنسبة 25%، وأن هذا الأمر قد  يكون معه ارتفاع في الأسعار، ولكن إذا انخفضت مدخلات الإنتاج فسيكون معها انخفاض في الأسعار، موضحًا أن تكلفة كيلو الدواجن بالنسبة للمنتج اليوم تسجل 75 جنيها، وعندما يصل للمواطن يكون بأعلى من ذلك.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السعر العادل للكتكوت يجب إلا يرتفع عن 20 جنيها، وأن هذا الأمر يعتبر سببا من أسباب ارتفاع سعر الدواجن.

ولفت إلى أن أسعار البط والرومي والدواجن البلدي تتأثر بالتحركات والانخفاضات في الدواجن البيضاء، مؤكدا أن أي انخفاض يعقبه انخفاضات في أسعار الطيور البلدي  بشكل عام.

كما كشف المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن أسباب ارتفاع الدواجن خلال الـ 14 يومًا الماضية، وقال إن من ضمن الأسباب عيد الميلاد المجيد، وزيادة الطلب على الشراء من قبل الأخوة المسيحيين، وأن من ضمن الأسباب أيضًا زيادة الطلب بسبب المواسم الخاصة بشهر رجب، وأيضًا دخول البلاد في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب استخدام الدفايات التي تستخدم السولار.

وأضاف رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين شهد ارتفاع، ولذلك حدث هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض ولذلك شهدت الأسعار بعض التحركات، وأن أسعار الدواجن الآن تشهد توازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار بداية من اليوم شهدت انخفاضات عن التي كانت تسجلها في الأيام الماضية.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن خلال الأربع أشهر الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في الأسواق، وأن المربين كانوا يبيعون الدواجن بأقل من سعر التكلفة، وأن السبب في بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة؛ يرجع إلى توافر الإنتاج، وزيادة المعروض بالأسواق.

مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات
ولفت إلى أن مصر تنتج دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات التي يستهلكها المواطنين على مدار العام، ولذلك هناك فائضا نقوم بتصديره للخارج، وأن الدليل على ذلك؛ انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية إلى 55 جنيها.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن يتراوح بين 65 لـ 70 جنيها، وأن أصحاب المزارع كانوا يبيعونها بـ 55 و60 جنيها، وهذه الأسعار تعتبر غير مربحة للمربي.

وأوضح أن مصر بها مزارع لتربية الدواجن تشبه الموجودة في الدول الخارجية، وأن المجازر الموجودة في مصر مميزة، وبها تطور كبير، ولذلك يتم العمل على زيادة التصدير للدول العربية والدول الخارجية، ومصر تصدر الدواجن المجهزة والكتاكيت لبعض الدول، وهناك خطة لزيادة التصدير.

ولفت إلى أن هناك بعض المنتجين بدأوا يعملون في بعض الدول الخليجية، لكن لم يتم وقف الإنتاج في مصر بشكل نهائي، لكن ما يقومون به يكون لتوسيع الاستثمارات الخاصة بهم.
 

المواطن يستهلك 14.5 كيلو دواجن بالعام



وأشار إلى أنه يتم العمل مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن، موضحًا أن من أهم المشكلات أن استهلاك المواطن من الدجاج في العام يقدر بـ 14.5 كيلو، وأنه على عام 2030، سيصل الاستهلال لـ 17 كيلو.
 

مصر تحتاج 4500 عنابر جديدة للدواجن 



وطالب المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الحكومة، بتسهيل القوانين؛ لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أننا في حاجة خلال الفترة الحالية وحتى 2030، أن نبني 4500 عنبر لتربية الدواجن، لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير العملة الصعب للدولة.

