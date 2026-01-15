تراجع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس .. آية سماحة: عادي جوزي يقبلني قدام الناس.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

آية سماحة: عادي جوزي يقبلني قدام الناس.. ده نوع من الحب

علقت آية سماحة على عرض صورتها في حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك»، والتي أظهرت قبلة لها مع زوجها محمد السباعي،قائلة : «عادي يحصل قدام الناس ده نوع من أنواع الحب… عادي يا أبلة»

وقال محمد السباعي: «آية شبه أمي في حاجات كانت لما تصحى من النوم تاخد شاور وتهتم بشكلها، آية زيها في الموضوع ده».

طول اللسان .. آية سماحة ترد على أسئلة جريئة مع أبلة فاهيتا | فيديو

حلّت الفنانة آية سماحة ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا، وتحدث مع كارو عن حياتها الشخصية، وسر رشاقتها، وهل كانت متفوقة في الدراسة أم لا.



وفي لقطة طريفة قالت آية سماحة إنها كانت مميزة في الدراسة وعبقرية حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، ودخلت في حالة ضحك.

وحكت قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها في أثناء الدراسة، قائلة: "ماما كانت بتعمل لي سندوتشات لسان، وأن أحد الأصدقاء لها بالمدرسة هو من اكتشف ذلك".

وقدّمت الشكر لـ والدتها، على ما كنت تفعله معها في صغرها، وهو ما جعل « كارو» تقول « عرفت سر طول لسانك يا آية».



التأمين الصحي بأسوان: بدء التطبيق الرسمي للمنظومة في يوليو 2025 وتغطية 112 وحدة صحية|فيديو

قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير فرع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت رسميًا في أسوان في الأول من يوليو 2025، أي منذ نحو 6 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن مرحلة الإعداد للمنظومة بالمحافظة استغرقت عدة سنوات، منذ عام 2019 وحتى 2023، بسبب حجم التحديات المرتبطة بتجهيز البنية التحتية الصحية.

وأوضح «أبوالمجد» خلال لقاء في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج، أن الاستعداد لتطبيق المنظومة شمل رفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليارًا و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُعد مشروعًا وطنيًا أطلقته الدولة بهدف تقديم رعاية صحية آمنة ومحترمة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يحصل المواطن القادر وغير القادر على نفس مستوى الخدمة الصحية، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا وأحد حقوق الإنسان الأساسية.



اعرف الكيلو بكام.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 يناير في الأسواق

شهدت أسواق الدواجن في مصر خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وذلك بالتزامن مع زيادة المعروض وتحسن الإنتاج، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين في الأسواق.

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع انخفاضها لتصل إلى 68 جنيهًا للكيلو، بعدما كانت تُسجل 75 جنيهًا في الأيام السابقة، أي بانخفاض قدره 9 جنيهات.

بينما وصل سعر الدواجن البيضاء للمستهلك في المحلات إلى 83 جنيهًا.

محافظ أسوان: نتصدر الخريطة السياحية العالمية.. ومشروع الممشى وصل لمراحله النهائية

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن تطوير ممشى أهل مصر بأسوان على ضفاف النيل يمثل نقطة جذب سياحية وترفيهية للسكان والزوار.

وأشار إلى أن المشروع يشمل مطاعم ومتاجر للحرف اليدوية وأنشطة سياحية متنوعة، ليكون شبيهاً بممشى أهل مصر العالمي، موضحا أن الأعمال في الممشى وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً للافتتاح قريباً.

وليد جمال الدين: ميناء السخنة بوابة دخول أسواق أفريقيا والخليج وآسيا

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطة ميناء السخنة تعتبر من أكبر الموانئ الموجودة على البحر الأحمر، وبوابة الدخول لـ الأسواق الأفريقية والخليجية والأسيوية.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في سلسلة النجاحات، وتستمر في افتتاح المشروعات القوية.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة محافظات مصر تشهد اليوم، الخميس، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع نشاط معتدل للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة

وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية من المحافظة، مع تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا متوسطًا في الأمواج، ما يؤثر على انتظام عمليات الصيد.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 15 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الشراء: 47.38 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.05 جنيه

سعر الشراء: 55.18 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.58 جنيه

سعر الشراء: 63.73 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.60 جنيه

سعر الشراء: 12.63 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.87 جنيه

سعر الشراء: 12.90 جنيه

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 15 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5280 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6160 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7040 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49300 جنيه.