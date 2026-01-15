الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة نهارًا وبرودة شديدة ليلًا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة محافظات مصر تشهد اليوم، الخميس، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع نشاط معتدل للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة

وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الشمالية من المحافظة، مع تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا متوسطًا في الأمواج، ما يؤثر على انتظام عمليات الصيد.

درجات الحرارة في القاهرة

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى تسجل 18 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، وسرعة الرياح تصل إلى نحو 25 كيلومترًا في الساعة، مؤكدة استمرار متابعة الهيئة للتغيرات الجوية وإصدار التحذيرات اللازمة أولًا بأول.