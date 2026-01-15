وليد جمال الدين: ميناء السخنة بوابة دخول أسواق أفريقيا والخليج وآسيا

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطة ميناء السخنة تعتبر من أكبر الموانئ الموجودة على البحر الأحمر، وبوابة الدخول لـ الأسواق الأفريقية والخليجية والأسيوية.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في سلسلة النجاحات، وتستمر في افتتاح المشروعات القوية.

ولفت إلى أن العام الماضي كان عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، وخلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2025 -2026، نجحت الهيئة في حذب استثمارات في 80 مشروع بالموانئ والمناطق الصناعية، بتكلفة أكثر من 5 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق .

وتتميز المحطة بأنها آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة وسيتم تشغيل المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.