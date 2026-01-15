اقتصادية قناة السويس: محطة البحر الأحمر تستقبل سفن حاويات بطول 400 متر

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الانتهاء الكامل لميناء السخنة سيكون خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ما يتم يحقق ارقام قياسية عالمية في أعمال التطوير.

وأضاف خلال كلمته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أثناء بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، أننا نحتفل اليوم ببدء التشغيل، وأن هذه المحطة ستكون من أكبر الحاويات على مستوى الجمهورية.

400 متر

ولفت إلى أن تنفيذ المحطة يكون على مرحلتين الاولى تتم اليوم بمساحة 1.2 كيلو، بالإضافة إلى رصيف آخر في المرحلة الثانية بمساحة 1.4 كيلو، بطاقة استيعابية كلية للمرحلتين 3.5 مليون حاوية، وأن هذه المحطة يمكنها استقبال حاويات تجارية و بأطوال تصل إلى 400 متر.

وتتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وتعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

كما سيتم تشغيل المحطة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.