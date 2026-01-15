آية سماحة: عادي جوزي يقبلني قدام الناس.. ده نوع من الحب

علقت آية سماحة على عرض صورتها في حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك»، والتي أظهرت قبلة لها مع زوجها محمد السباعي،قائلة : «عادي يحصل قدام الناس ده نوع من أنواع الحب… عادي يا أبلة»

وقال محمد السباعي: «آية شبه أمي في حاجات كانت لما تصحى من النوم تاخد شاور وتهتم بشكلها، آية زيها في الموضوع ده».

رفض آية لبعض الأدوار الرومانسية

وفي سياق الحديث عن التعاون الفني بين الزوجين، كشفت آية أن زوجها عرض عليها الظهور كـ ضيفة شرف في مسلسله الجديد «جعلوني مجرمًا».

وأوضحت أنها ترفض بعض الأدوار التي تعتمد على المشاهد الرومانسية، قائلة: «عايزني في دور شرف مع إن في أدوار بوس وأحضان، موافقش أعمل وهيجيب غيري.