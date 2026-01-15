آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت

قالت النجمة آية سماحة خلال الحلقة إن سر رشاقتها وخفة وزنها يعود لعوامل وراثية طبيعية، وليس لمجهود رياضي مكثف أو عمليات تجميل، موضحة:«ده كرم كبير من عند ربنا، جيناتي حلوة، مش نحت… أنا بخاف من العمليات ومبلعبش رياضة».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التصريح خلال حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك»، خاصة لأنها خالفت الصورة النمطية التي تربط رشاقة النجمات بالرياضة أو التدخلات التجميلية.

طرافة شخصيتها وحكايات من حياتها اليومية

وتحدثت آية عن طبيعتها المندفعة وروحها المرحة، قائلة:«لو في يوم دخلت السجن هيبقى السبب إني بستظرف… مبعرفش أمسك لساني وهيجيبوني، بس أمي بتدعيلي كتير أوي، عشان كده مستورة معايا».

ذكريات الطفولة: حلاقة الحواجب بالكحل

كما شاركت آية موقفًا طريفًا من أيام الابتدائية، حيث قامت بحلاقة حاجبيها خفية ورسمتهما بالكحل قبل الذهاب للمدرسة، وقالت:«وأنا في رابعة ابتدائي شيلت حواجبي من غير ما حد يعرف… وأنا رايحة المدرسة رسمتهم بالكحل… افتكروا أهلي بيعذبوني وجابوا مامتي يسألوها إيه اللي بيحصل».