طول اللسان .. آية سماحة ترد على أسئلة جريئة مع أبلة فاهيتا | فيديو

حلّت الفنانة آية سماحة ضيفة على برنامج أبلة فاهيتا، وتحدث مع كارو عن حياتها الشخصية، وسر رشاقتها، وهل كانت متفوقة في الدراسة أم لا.

وفي لقطة طريفة قالت آية سماحة إنها كانت مميزة في الدراسة وعبقرية حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، ودخلت في حالة ضحك.

وحكت قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها في أثناء الدراسة، قائلة: "ماما كانت بتعمل لي سندوتشات لسان، وأن أحد الأصدقاء لها بالمدرسة هو من اكتشف ذلك".

وقدّمت الشكر لـ والدتها، على ما كنت تفعله معها في صغرها، وهو ما جعل « كارو» تقول « عرفت سر طول لسانك يا آية».

قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وكشفت أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها، وأنها في الصف الرابع الابتدائي قررت حلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، مما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.

