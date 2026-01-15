حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها

كشفت الفنانة آية سماحة، تفاصيل خاصة عن طفولتها، قائلة أنها قامت بعمل مشكلات كثيرة في الصغر منها أنها" قررت حلاقة حواجبها بشكل معين، وأنها كانت ترغب في رسمهم بطريقة خاصة، لكن تمت الغزالة بشكل نهائي".

وأوضحت أنها قامت بعلاج هذه الكارثة، بـ رسمهم بالكحل، ونامت لليوم الثاني، وبعد ذلك ذهبت للمدرسة، والمعلمين بالمدرسة تحدثوا معها وهو ما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، وتم الاتصال بـ والدتها لمعرفة السبب في الكارثة التي ارتكبتها.

مفترية في طفولتها

وقالت آية سماحة خلال برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وكشفت أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها.

وفي لقطة طريفة قال آية سماحة إنها كانت مميزة في الدراسة وعبقرية حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، ودخلت في حالة ضحك.

وحكت قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها في أثناء الدراسة، قائلة :" ماما كانت بتعمل لي سندوتشات لسان، وأن أحد الأصدقاء لها بالمدرسة هو من أكتشف ذلك".

وقدمت الشكر لـ والدتها، على ما كنت تفعله معها في صغرها،وهو ما جعل « كارو» تقل« عرفت سر طول لسانك يا آية».

يذكر أن برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" يُعد من أنجح برامج المنوعات على الشاشة العربية، لما يتمتع به من أسلوب ساخر خاص، وضيوف مميزين، وفقرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والكوميديا والاستعراض.



