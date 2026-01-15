قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
توك شو

حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها

آية سماحة
آية سماحة
البهى عمرو

كشفت الفنانة آية سماحة، تفاصيل خاصة عن طفولتها، قائلة أنها قامت بعمل مشكلات كثيرة في الصغر منها أنها" قررت حلاقة حواجبها بشكل معين، وأنها كانت ترغب في رسمهم بطريقة خاصة، لكن تمت الغزالة بشكل نهائي".

وأوضحت أنها قامت بعلاج هذه الكارثة، بـ رسمهم بالكحل، ونامت لليوم الثاني، وبعد ذلك ذهبت للمدرسة، والمعلمين بالمدرسة تحدثوا معها وهو ما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، وتم الاتصال بـ والدتها لمعرفة السبب في الكارثة التي ارتكبتها.

مفترية في طفولتها

 

وقالت آية سماحة خلال برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وكشفت أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها.

وفي لقطة طريفة قال آية سماحة إنها كانت مميزة في الدراسة وعبقرية حتى الصف الثالث الابتدائي فقط، ودخلت في حالة ضحك.

وحكت قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها في أثناء الدراسة، قائلة :" ماما كانت بتعمل لي سندوتشات لسان، وأن أحد الأصدقاء لها بالمدرسة هو من أكتشف ذلك".

وقدمت الشكر لـ والدتها، على ما كنت تفعله معها في صغرها،وهو ما جعل « كارو» تقل« عرفت سر طول لسانك يا آية».

يذكر أن برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" يُعد من أنجح برامج المنوعات على الشاشة العربية، لما يتمتع به من أسلوب ساخر خاص، وضيوف مميزين، وفقرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والكوميديا والاستعراض.


 

