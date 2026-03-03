لينا صوفيا تبكي على الهواء: نفسي أعمل دور شعبي وأثبت نفسي في التمثيل

دخلت الفنانة الشابة لينا صوفيا في نوبة بكاء على الهواء، خلال استضافتها مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «نجوم رمضان أقربلك» على إذاعة نجوم إف إم، مؤكدة تأثرها الشديد بكلمات الإشادة التي وجهتها لها الأخيرة.

وأوضحت لينا صوفيا أنها رغم إشادة عدد كبير من الجمهور بأدائها وأعمالها السابقة، لا تزال تشعر أن أمامها الكثير لتقدمه، قائلة إنها تتمنى خوض تجربة جديدة ومختلفة من خلال تقديم دور شعبي، لتثبت قدراتها في هذه المنطقة التمثيلية الصعبة.



وأضافت أنها تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير أدواتها، خاصة فيما يتعلق بإتقان نطق اللغة العربية بشكل أدق، حتى تكون مستعدة لأي شخصية تُعرض عليها، مشيرة إلى أن طموحها لا يتوقف عند حدود معينة، بل تسعى دائمًا لتقديم أدوار متنوعة تثبت من خلالها نفسها بشكل أقوى.

تشارك الفنانة لينا صوفيا في مسلسل "وننسي اللي كان"، والتي تلعب فيه دور "يارا" ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويذاع العمل عبر قناة “Mbcمصر"، ومنصة "شاهد".

وعرضت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "ننسى اللي كان"، وتحاول يارا خداع ياسين السائق الخاص بها بعد أن عينه والدها خالد سرحان للاطمئنان عليها.