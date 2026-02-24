مخالفة قواعد والدها.. مفاجأة غير متوقعة من يارا في وننسى اللي كان الحلقة 6

تشارك الفنانة لينا صوفيا في مسلسل "وننسي اللي كان"، والتي تلعب فيه دور "يارا" ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويذاع العمل عبر قناة “Mbcمصر"، ومنصة "شاهد".

وعرضت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "ننسى اللي كان"، وتحاول يارا خداع ياسين السائق الخاص بها بعد أن عينه والدها خالد سرحان للاطمئنان عليها.

وبالفعل تنجح يارا وتخدع ياسين، وتذهب إلى مقابلة صديقها كريم، الذي رفض والدها أن تقابله مرة أخرى، ويتحدثان عن علاقتهما في الفترة القادمة، خاصة بعد منع والدها من مقابلته أو الحديث معه.



ويؤكد كريم ليارا أن لن يحدث أي تطور في العلاقة بينهما بسبب والدها، وتتفاجئ يارا بدخول ياسين، ويطلب منها الخروج معه، وتحدث مشادة كلامية بين ياسين وكريم، ثم تتطلب يارا من ياسين الذهاب وأن لا يتحدث معها خلال الطريق.

أبطال مسلسل ننسى اللي كان

وتشارك لينا صوفيا في مسلسل ننسى اللي كان، رفقة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، سينتيا خليفة،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري.