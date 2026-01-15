قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ أسوان: نتصدر الخريطة السياحية العالمية.. ومشروع الممشى وصل لمراحله النهائية

اللواء إسماعيل كمال
اللواء إسماعيل كمال
البهى عمرو

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن تطوير ممشى أهل مصر بأسوان على ضفاف النيل يمثل نقطة جذب سياحية وترفيهية للسكان والزوار.

وأشار إلى أن المشروع يشمل مطاعم ومتاجر للحرف اليدوية وأنشطة سياحية متنوعة، ليكون شبيهاً بممشى أهل مصر العالمي، موضحا أن الأعمال في الممشى وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً للافتتاح قريباً.

وأضاف «كمال»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي حلواني وسارة سراج، إلى أن مشروعات التنمية في القرى التي شملتها مبادرة «حياة كريمة» أحدثت تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، حيث تم تنفيذ نحو 2000 مشروع تنموي وبني تحتي على مستوى المحافظة، مما حسّن من خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأسهم في رفع جودة الحياة لسكان القرى والمراكز المختلفة بأسوان.

ولفت، إلى أن محافظة أسوان باتت تحتل مكانة بارزة على الخريطة السياحية العالمية، بفضل تنوع المنتج السياحي ما بين الآثار والمعابد والمناظر الطبيعية ومراقبة الطيور والسياحة العلاجية والثقافية.

أكد المحافظ أن رضا المواطن يشكل أحد المؤشرات الرئيسة لقياس نجاح المشروعات التنموية، مشيراً إلى جهود المحافظة في تلقي الشكاوى المباشرة وتصنيفها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة تم تخفيضها لتوجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، ما يعكس قرب الإدارة من هموم المواطنين واحتياجاتهم.

محافظ أسوان أسوان اللواء إسماعيل كمال ممشى أهل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء بالصين لبحث خطوات إقامة مصنعي بطاريات وأنظمة ربط المحطات

وزارة العمل

ملتقى توظيف يوفّر 1700 فرصة عمل بالسويس بمشاركة 26 شركة الأحد المقبل

تكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP

نقيب المهندسين يكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد