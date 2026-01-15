محافظ أسوان: نتصدر الخريطة السياحية العالمية.. ومشروع الممشى وصل لمراحله النهائية

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن تطوير ممشى أهل مصر بأسوان على ضفاف النيل يمثل نقطة جذب سياحية وترفيهية للسكان والزوار.

وأشار إلى أن المشروع يشمل مطاعم ومتاجر للحرف اليدوية وأنشطة سياحية متنوعة، ليكون شبيهاً بممشى أهل مصر العالمي، موضحا أن الأعمال في الممشى وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً للافتتاح قريباً.

وأضاف «كمال»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي حلواني وسارة سراج، إلى أن مشروعات التنمية في القرى التي شملتها مبادرة «حياة كريمة» أحدثت تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، حيث تم تنفيذ نحو 2000 مشروع تنموي وبني تحتي على مستوى المحافظة، مما حسّن من خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأسهم في رفع جودة الحياة لسكان القرى والمراكز المختلفة بأسوان.

ولفت، إلى أن محافظة أسوان باتت تحتل مكانة بارزة على الخريطة السياحية العالمية، بفضل تنوع المنتج السياحي ما بين الآثار والمعابد والمناظر الطبيعية ومراقبة الطيور والسياحة العلاجية والثقافية.

أكد المحافظ أن رضا المواطن يشكل أحد المؤشرات الرئيسة لقياس نجاح المشروعات التنموية، مشيراً إلى جهود المحافظة في تلقي الشكاوى المباشرة وتصنيفها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على أن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة تم تخفيضها لتوجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، ما يعكس قرب الإدارة من هموم المواطنين واحتياجاتهم.