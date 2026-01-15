محافظ أسوان: رضاء المواطن مقياس أساسي لتقييم الخدمات وحياة كريمة حققت نقلة كبيرة

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تتعامل مع التحديات والمشكلات الخدمية من خلال منهج واضح يقوم على احترام معايير قياس رضا المواطن، باعتباره المؤشر الحقيقي لنجاح أي خدمة يتم تقديمها على أرض الواقع.

وأوضح أن هذا التوجه جاء في ضوء النتائج الإيجابية التي تم رصدها داخل عدد كبير من القرى، خاصة بعد تدخل مبادرة «حياة كريمة»، التي أحدثت فارقًا ملموسًا بين أوضاع القرى قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، وهو ما انعكس في حالة عامة من الرضا بين المواطنين، مع استمرار العمل على بعض القطاعات الحيوية مثل الصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية.

ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس الرضا

وخلال مداخلة مع برنامج صباح الخير يا مصر، أشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تعتمد على ثلاثة مؤشرات أساسية لقياس رضا المواطنين، يأتي في مقدمتها الاحتكاك المباشر بالمواطنين في الشارع، مؤكدًا أن قيادات المحافظة حريصة على التواجد المستمر بين الأهالي والاستماع إليهم دون حواجز.

مشروعات تلامس احتياجات المواطنين

وتطرق المحافظ إلى زيارته الأخيرة لمنطقة نصر النوبة، حيث شهد افتتاح أحد المشروعات التي طال انتظارها من أهالي المنطقة، وهو ممشى كورنيش يطل مباشرة على نهر النيل، تم تنفيذه من خلال المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية.

وأوضح أن المشروع أدخل السعادة على المواطنين، خاصة الأطفال، نظرًا للعلاقة الخاصة التي تجمع أهالي النوبة بالنيل، وحرمانهم لفترات طويلة من وجود متنفس مباشر يربطهم به.

الجولات الميدانية وسرعة الاستجابة للشكاوى

وأكد أن الجولات الميدانية المستمرة تتيح الفرصة للاستماع المباشر لشكاوى المواطنين، إلى جانب وجود مكتب مخصص داخل ديوان عام المحافظة لتلقي الشكاوى ومتابعتها.

وأشار إلى أن محافظة أسوان من المحافظات المتميزة على مستوى الجمهورية في سرعة الاستجابة، حيث تصل نسب الرد على الشكاوى إلى ما بين 98% و99%، وفقًا لتقارير مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الشكاوى يتم تصنيفها حسب القطاعات المختلفة لتحديد جذور المشكلات والعمل على حلها بشكل منهجي.

مؤشرات علمية ودعم مؤسسي

وأوضح محافظ أسوان أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع عدد من الجهات داخل الدولة، التي تقدم دعمًا فنيًا من خلال مؤشرات علمية دقيقة لقياس رضا المواطن، بما يساعد على رصد مناطق القصور بدقة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب القائم على تحديد المشكلة ثم التعامل معها بشكل مباشر هو الطريق الأسرع لتحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن.

عودة قوية لأسوان على خريطة السياحة العالمية

وفيما يخص الملف السياحي، أكد محافظ أسوان أن المحافظة استعادت مكانتها بقوة على الخريطة السياحية العالمية، موضحًا أن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان شهدت تراجعًا نسبيًا قبل ثلاث أو أربع سنوات، مع تركّز الحركة السياحية في مدن مثل شرم الشيخ والغردقة، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد تحسن الأوضاع بشكل واضح.

محاور متكاملة لجذب السائحين

وأشار إلى أنه منذ توليه المسئولية في يوليو 2024، تم العمل على عدة محاور متكاملة لدعم السياحة، من بينها استضافة عدد كبير من مؤتمرات جامعة الدول العربية داخل أسوان، وهو ما ساهم في تعريف شرائح جديدة بالمحافظة، خاصة من المقيمين في القاهرة الذين لم يسبق لهم زيارتها.

طفرة في السياحة العربية و«الهاي إند»

وكشف المحافظ عن تسجيل زيادة كبيرة وغير مسبوقة في حركة السياحة العربية خلال العام الماضي، خاصة من دول الإمارات والسعودية والبحرين، موضحًا أن هذه الزيادة شملت فئة السياحة مرتفعة الإنفاق «هاي إند»، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد السياحي بالمحافظة.

خطة لصناعة صورة ذهنية إيجابية لأسوان

وأضاف أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة ممنهجة لصناعة صورة ذهنية إيجابية عن أسوان، بالتعاون مع غرف السياحة وعدد من الإعلاميين، وبالاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى وصور تعكس جمال المدينة ومعالمها السياحية وقراها، بهدف تعزيز الهوية السياحية ورفع معدلات الجذب.