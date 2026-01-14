محافظ أسوان: جاهزون لإدراج مشروعات حياة كريمة 2 فور إطلاق المرحلة الثانية

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جاهزية المحافظة لإدراج مشروعات حياة كريمة " 2 " فور الإطلاق الرسمى للمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أنه تم تخصيص كافة الأراضى التى ستقام عليها مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثانية ، وتم نهو كافة التصميمات والرسومات الخاصة بذلك فى القرى المستهدفة.

حياة كريمة

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه بالنسبة للقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية فمن المقرر نهو كافة المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام فى 31 مارس القادم .

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى تضم 100 قرية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وتشمل تنفيذ 1993 مشروع ، فضلاً عن تنفيذ 19 مشروع تابع للإدارة المحلية ، ويتم المتابعة الميدانية من خلال الزيارات المتتالية للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والإنجاز، ورصد أى ملاحظات لسرعة تلافيها بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .