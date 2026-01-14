محافظ أسوان: حزم كامل في مواجهة التعديات.. وانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 28

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم التعامل بحزم مع هذا حيث تم الإستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات والتى تتمثل فى المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية ، والجهات الأمنية ، والأجهزة التنفيذية المعنية ، وقد إنطلقت هذه المرحلة فى 10 يناير وتستمر حتى 30 يناير .

ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية والحكومية الصادرة بشأن التصدى المستمر لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، وتأكيداً على سيادة القانون والحفاظ على الحقوق العامة للأجيال القادمة.

إزالة التعديات

ولفت المحافظ بأنه يتم بالتوازى التعامل مع ملف التصالح بشكل متميز حيث حققنا نتائج جيدة ، وأيضاً فيما يتعلق بملف التقنين حيث نستعد لتطبيق القانون الجديد ، وقد نجحنا فى الوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بالنسبة للقانون القديم ، وأيضاً يتم إستكمال الإزالات للتعديات على أراضى الدولة من خلال تنفيذ حملات إزالة مكثفة تستهدف مختلف صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة، مع متابعة رصد المتغيرات المكانية ، والإزالة الفورية لحالات التعدى المستحدثة والجديدة أولاً بأول .