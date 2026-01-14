محافظ أسوان يعلن تعاونًا مع مؤسسة الأغاخان لتطوير 3 مشروعات كبرى

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مؤسسة الأغاخان الخيرية لتنفيذ 3 مشروعات كبرى وفقاً لتنسيق المحافظ مع الأمير رحيم أغاخان والمختصين بالمؤسسة حيث تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر ، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق ، وعودتها لرونها الحضارى ، ولتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطوير شامل للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة ، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى .

جهود متنوعة

وأشار المحافظ بأن مشروع التطوير سوف يستغرق 5 شهور مع إنطلاق بدء الأعمال فى شهر إبريل القادم ، والمشروع الثانى يتمثل فى مشروع إنارة مسجد الطابية ، ونهو اللاندسكيب به ، أما المشروع الثالث فيتثل فى تطوير المدخل الخاص بمعبد فيله بشكل حضارى ووضع اللمسات الجمالية التى تليق بمكانة أسوان العريقة .