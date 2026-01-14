قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يعلن تعاونًا مع مؤسسة الأغاخان لتطوير 3 مشروعات كبرى

محمد عبد الفتاح

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مؤسسة الأغاخان الخيرية لتنفيذ 3 مشروعات كبرى وفقاً لتنسيق المحافظ مع الأمير رحيم أغاخان والمختصين بالمؤسسة حيث تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر ، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق ، وعودتها لرونها الحضارى ، ولتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطوير شامل للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة ، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى .

جهود متنوعة 

وأشار المحافظ بأن مشروع التطوير سوف يستغرق 5 شهور مع إنطلاق بدء الأعمال فى شهر إبريل القادم ، والمشروع الثانى يتمثل فى مشروع إنارة مسجد الطابية ، ونهو اللاندسكيب به ، أما المشروع الثالث فيتثل فى تطوير المدخل الخاص بمعبد فيله بشكل حضارى ووضع اللمسات الجمالية التى تليق بمكانة أسوان العريقة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

