قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بالعيد القوم لأسوان.. افتتاح مشروع الممشى السياحي بكورنيش أبو هور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
محمد عبد الفتاح

ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ 55 ، افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ، وسط أجواء إحتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية. 

وخلال تفقده لمكونات المشروع برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود الكبيرة التى تم بذلها لإنجاز هذا المشروع الحيوى الذى يأتى تنفيذه متواكباً مع رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث جاء إنشاء الممشى تليية للمطلب الشعبى لأهالى القرية .

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذه لما شهده من أعمال مكثفة أسفرت عن خروجه بالشكل الحضارى والجمالى المتناسق الذى يليق بمكانة أسوان السياحية.

ممشى  

وأوضح إسماعيل كمال بأن المشروع تضمن تنفيذ أعمال تمهيد ورصف ببلاطات الإنترلوك بطول 2 كيلومتر و 300 متر، وبمتوسط عرض 8 أمتار ، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 21 مليون جنيه ليصبح الممشى مساراً سياحياً مهماً للأفواج المتجهة إلى المزارات الأثرية المقابلة على الضفة الغربية لنهر النيل ، وعلى رأسها منطقة جبال السلسلة الأثرية ، فضلاً عن كونه متنفساً ترفيهياً وحضارياً لأهالى القرى والمناطق المجاورة. 

مثمناً على الدور المحورى الذى قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى ومديرية الطرق والوحدة المحلية ، وهو ما إنعكس إيجابياً فى تنفيذ أعمال الرفع المساحى وإعداد التصميمات الهندسية ، إلى جانب توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشروع وصولاً إلى هذا المشهد الحضارى الراقى والمتميز. 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ الكورنيش وفق رؤية حضارية متكاملة من خلال توفير المظلات الجمالية والمسطحات الخضراء على غرار الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة ووممشى أهل مصر بما يسهم فى خلق متنفس حيوى لأهالى المنطقة، ويعزز من المقومات السياحية للمكان ليصبح مقصداً سياحياً جديداً جاذباً للحركة السياحية مستقبلاً .

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع شركات السياحة لإدراج الممشى السياحى بكورنيش أبو هور ضمن البرامج السياحية للأفواج الزائرة لأسوان بما يدعم من جهود المحافظة فى تنشيط السياحة وتعظيم الإستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التى تتمتع بها عروس المشاتى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

هاتف Red Magic 11 Air

هل سيكون "ريد ماجيك 11 آير" أقوى هاتف للألعاب في 2026؟

خواتم ذكية

تغنيك عن سمارت واتش وبأسعار لا تصدق.. إليك أفضل خواتم ذكية في الأسواق

هاتف آيفون القابل للطي

آيفون 18 برو .. 5 من أبرز الترقيات المتوقعة لهاتف آبل الرائد

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد