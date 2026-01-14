احتفالا بالعيد القوم لأسوان.. افتتاح مشروع الممشى السياحي بكورنيش أبو هور

ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ 55 ، افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ، وسط أجواء إحتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية.

وخلال تفقده لمكونات المشروع برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود الكبيرة التى تم بذلها لإنجاز هذا المشروع الحيوى الذى يأتى تنفيذه متواكباً مع رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث جاء إنشاء الممشى تليية للمطلب الشعبى لأهالى القرية .

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذه لما شهده من أعمال مكثفة أسفرت عن خروجه بالشكل الحضارى والجمالى المتناسق الذى يليق بمكانة أسوان السياحية.

ممشى

وأوضح إسماعيل كمال بأن المشروع تضمن تنفيذ أعمال تمهيد ورصف ببلاطات الإنترلوك بطول 2 كيلومتر و 300 متر، وبمتوسط عرض 8 أمتار ، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 21 مليون جنيه ليصبح الممشى مساراً سياحياً مهماً للأفواج المتجهة إلى المزارات الأثرية المقابلة على الضفة الغربية لنهر النيل ، وعلى رأسها منطقة جبال السلسلة الأثرية ، فضلاً عن كونه متنفساً ترفيهياً وحضارياً لأهالى القرى والمناطق المجاورة.

مثمناً على الدور المحورى الذى قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى ومديرية الطرق والوحدة المحلية ، وهو ما إنعكس إيجابياً فى تنفيذ أعمال الرفع المساحى وإعداد التصميمات الهندسية ، إلى جانب توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشروع وصولاً إلى هذا المشهد الحضارى الراقى والمتميز.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ الكورنيش وفق رؤية حضارية متكاملة من خلال توفير المظلات الجمالية والمسطحات الخضراء على غرار الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة ووممشى أهل مصر بما يسهم فى خلق متنفس حيوى لأهالى المنطقة، ويعزز من المقومات السياحية للمكان ليصبح مقصداً سياحياً جديداً جاذباً للحركة السياحية مستقبلاً .

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع شركات السياحة لإدراج الممشى السياحى بكورنيش أبو هور ضمن البرامج السياحية للأفواج الزائرة لأسوان بما يدعم من جهود المحافظة فى تنشيط السياحة وتعظيم الإستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التى تتمتع بها عروس المشاتى .