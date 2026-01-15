محافظ أسوان ينعى الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية: أحد رموز العمل العام

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المغفور له الحاج عوض هدل، شيخ مشايخ البشارية، الذى وافته المنية أمس، الأربعاء، عن عمر ناهز ٧٦ عاماً، حيث أفنى عمره فى العمل العام، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام ٧٣.

وكان أيضاً أبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، كما كان له دور هام فى تحقيق المصالحات ووأد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات.

نعى

وقال الدكتور إسماعيل كمال إن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة ورمزاً وطنياً مخلصاً له أيادٍ بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.