قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: افتتاح ممشى أبو هور.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة والتأمين الشامل.. وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح


شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 14/1/2026 احداث متنوعة. 

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا نتعامل مع ملف النظافة العامة بشكل جاد حيث تم تكليف شركة متخصصة لتنفيذ النظافة بحى الصداقة الجديدة ، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة. 

https://www.elbalad.news/6834649

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم التعامل بحزم مع هذا حيث تم الإستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات والتى تتمثل فى المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية ، والجهات الأمنية ، والأجهزة التنفيذية المعنية ، وقد إنطلقت هذه المرحلة فى 10 يناير وتستمر حتى 30 يناير .
 

https://www.elbalad.news/6834653

جهود متنوعة 
 

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مؤسسة الأغاخان الخيرية لتنفيذ 3 مشروعات كبرى وفقاً لتنسيق المحافظ مع الأمير رحيم أغاخان والمختصين بالمؤسسة حيث تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر ، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق ، وعودتها لرونها الحضارى ، ولتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطوير شامل للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة ، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى .


 

https://www.elbalad.news/6834657

ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ 55 ، افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ، وسط أجواء إحتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية. 


 

https://www.elbalad.news/6834959

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان  جاهزية المحافظة لإدراج مشروعات حياة كريمة " 2 " فور الإطلاق الرسمى للمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أنه تم تخصيص كافة الأراضى التى ستقام عليها مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثانية ، وتم نهو كافة التصميمات والرسومات الخاصة بذلك فى القرى المستهدفة. 

https://www.elbalad.news/6835269

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم بذل جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى للمنظومة فى يوليو 2025 تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

https://www.elbalad.news/6835264


 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون: يسوع يدعونا أصدقاءه فلا نُهمل نداء الصداقة مع الله

المدافن الصحية الامنة

وزيرة البيئة تعلن عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بالبحر الأحمر

عيد الآثاريين المصريين

وزير السياحة والآثار يشهد حفل عيد الآثاريين المصريين.. صور

بالصور

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد