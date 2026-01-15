أخبار أسوان: افتتاح ممشى أبو هور.. ومتابعة لمشروعات حياة كريمة والتأمين الشامل.. وإزالة للتعديات



شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 14/1/2026 احداث متنوعة.

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا نتعامل مع ملف النظافة العامة بشكل جاد حيث تم تكليف شركة متخصصة لتنفيذ النظافة بحى الصداقة الجديدة ، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم التعامل بحزم مع هذا حيث تم الإستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات والتى تتمثل فى المرحلة الأولى من الموجه الـ 28 وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية ، والجهات الأمنية ، والأجهزة التنفيذية المعنية ، وقد إنطلقت هذه المرحلة فى 10 يناير وتستمر حتى 30 يناير .



جهود متنوعة



أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مؤسسة الأغاخان الخيرية لتنفيذ 3 مشروعات كبرى وفقاً لتنسيق المحافظ مع الأمير رحيم أغاخان والمختصين بالمؤسسة حيث تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر ، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق ، وعودتها لرونها الحضارى ، ولتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطوير شامل للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة ، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى .





ضمن إحتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ 55 ، افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ، وسط أجواء إحتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية.





أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جاهزية المحافظة لإدراج مشروعات حياة كريمة " 2 " فور الإطلاق الرسمى للمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت إلى أنه تم تخصيص كافة الأراضى التى ستقام عليها مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثانية ، وتم نهو كافة التصميمات والرسومات الخاصة بذلك فى القرى المستهدفة.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه يتم بذل جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى للمنظومة فى يوليو 2025 تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

