محافظ أسوان: التعامل مع ملفات النظافة العامة والتوك توك والحنطور بشكل جاد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا نتعامل مع ملف النظافة العامة بشكل جاد حيث تم تكليف شركة متخصصة لتنفيذ النظافة بحى الصداقة الجديدة ، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة.

ونتمنى من المواطن الإلتزام بالثقافة الإيجابية فى وضع أى قمامة فى السلات الخاصة بها ، وتم فى نفس الوقت التعامل مع نقص العمالة من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى توريد العمالة حيث تم توفير 280 عامل بعد أن كان 35 عامل فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمحافظ أسوان مع وسائل الإعلام المختلفة بحضور نائبة المهندس عمرو لاشين.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه نجحنا فى تنفيذ الصيانة للمعدات ورفع كفاءتها ، ويتواكب ذلك مع الإهتمام بالنظافة العامة بالمناطق السياحية ، أما فيما يتعلق بالتعامل مع مركبات التوك توك ، فجارى التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم تشغيلها وفقاً لأماكن محددة للقضاء على العشوائية ، ويتم مصادرة أى مركبات مخالفة لخطوط السير المحددة ، ويتم بالتوازى مراعاة البعد الأسرى والإجتماعى لهم .

جهود متنوعة

وأشار المحافظ بأنه يتواكب مع ذلك دراسة إلغاء عربات الكارو ، وإستبدالها بسيارات ربع ونصف نقل من خلال دعم البنك الزراعى المصرى ، ويتم تنفيذ التجربة على مدار 3 شهور ، ليعقبها الإلغاء الكامل لهذه العربة لعدم الشكل الحضارى لها ، ويتم مصادرتها بشكل كامل.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه بالنسبة لعربات الحنطور فقد تم وضع منظومة إنضباطية مؤمنة تساهم بشكل مباشر فى الظهور المشرف أمام ضيوف المحافظة من الأفواج السياحية الزائرة لعروس المشاتى حيث تم التنسيق مع أصحاب وسائقى عربات الحنطور على ضرورة الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لحركة الوقوف أمام المراسى السياحية ، وعدم التجاوز فيها ، لمنع الوقوف العشوائى ، مع الإهتمام بالنظافة العامة من خلال تركيب البامبرز الخاص بالأحصنة ، وكذا عدم إلقاء ما يتناوله من أطعمة بشكل يشوه أرضية الشوارع والميادين .

وأكد المحافظ بأنه تم أيضاً تكليف أصحاب عربات الحنطور بإنهاء إجراءات التراخيص وتجديد الرخص القديمة خلال أسبوع ، وتم توزيع البامبرز عليهم ، وفى حالة المخالفة للتعليمات الصادرة فى شأن العملية النظامية يتم توقيع العديد من العقوبات ، والتى من بينها حجز العربة لمدة أسبوع وتوقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه فى حالة المخالفة الأولى ، وفى حالة تكرار المحالفة يتم حجز عربة الحنطور لمدة شهر وتوقيع غرامة قدرها 1000 جنيه ، على أن يتم مصادرة العربة نهائياً فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة ، وسيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورعاية الجمعية التابع لها أصحاب عربات الحنطور .