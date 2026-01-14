محافظ أسوان: الموسم السياحي يشهد زيادة ملحوظة.. وإطلاق حملة إعلامية شاملة لتحسين الصورة الذهنية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الموسم السياحى الحالى يشهد زيادة ملحوظة ، ونأمل بأن يحقق معدلات قياسية جديدة.

ولفت بأنه تم الإتفاق مع ممثلى الكيانات السياحية لإطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقى لعروس المشاتى بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضارى وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية .

جهود متنوعة

وأشار المحافظ بأنه تم بالتوازى تنفيذ حزمة من الإجراءات الجادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين وهيئة تنشيط السياحة ، الأمر الذى إنعكس إيجابياً على إرتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة للمحافظة ، وتم وجارى تنفيذ خطة للإرتقاء بالخدمات السياحية تتمثل فى العديد من المحاور منها رفع مستوى النظافة العامة داخل المدن والمراكز ، وخاصة بالمناطق والمزارات الأثرية.

إضافة إلى تكثيف أعمال التطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بمكانتها التاريخية ، وبالتوازى يتم تنفيذ ملحمة من التطوير والتجميل خلال المرحلة الحالية لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية لعودتها لمكانتها التى تستحقها .