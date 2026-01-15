قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
أبو الغيط يناقش تطورات خطة السلام في غزة مع وزير خارجية الهند | صور
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر و نيجيريا في كأس الامم الافريقية
ياسين بونو يهدد عرش الحضري في أمم أفريقيا.. تصديات تاريخية تقود المغرب للنهائي
حلقت حواجبي وكنت بعمل مشكلات بالصغر.. آية سماحة عن طفولتها
الانسحابات تعصف ببيت الأمة.. حسان وأبو شقة يتنازلان عن الترشح لرئاسة الوفد
صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟
فرنسا ترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
المغرب ملك ركلات الترجيح.. سلسلة انتصارات تاريخية عبر جميع الفئات
التأمين الصحي بأسوان: بدء التطبيق الرسمي للمنظومة في يوليو 2025 وتغطية 112 وحدة صحية|فيديو

قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير فرع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت رسميًا في أسوان في الأول من يوليو 2025، أي منذ نحو 6 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن مرحلة الإعداد للمنظومة بالمحافظة استغرقت عدة سنوات، منذ عام 2019 وحتى 2023، بسبب حجم التحديات المرتبطة بتجهيز البنية التحتية الصحية.

وأوضح «أبوالمجد» خلال لقاء في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج، أن الاستعداد لتطبيق المنظومة شمل رفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليارًا و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُعد مشروعًا وطنيًا أطلقته الدولة بهدف تقديم رعاية صحية آمنة ومحترمة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يحصل المواطن القادر وغير القادر على نفس مستوى الخدمة الصحية، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا وأحد حقوق الإنسان الأساسية.

وحول كيفية توفير المنظومة لتغطية صحية حقيقية للمواطنين في أسوان، أوضح مدير فرع التأمين الصحي الشامل أن المنظومة تعتمد على عدة مستويات من الخدمة، يأتي في مقدمتها مستوى الرعاية الأولية، من خلال 112 وحدة صحية موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة، من السباعية شمالًا وحتى أبو سمبل جنوبًا، نظرًا للطبيعة الطولية للمحافظة التي تمتد لنحو 400 كيلومتر.

وأشار إلى أن كل وحدة صحية من المفترض أن تخدم نحو 20 ألف مواطن، موضحًا أن عدد سكان محافظة أسوان يبلغ نحو مليون و713 ألف نسمة، وكان يكفيها نظريًا ما بين 85 و86 وحدة صحية، إلا أنه تم التوسع في العدد ليصل إلى 112 وحدة لضمان قرب الخدمة من جميع المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية الأقل، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدمات الكشف الأولي والفحوصات والتحاليل والأشعة، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية أو تخصصية إلى المستشفيات المتعاقدة، حيث يتم تقديم العلاج بأعلى مستويات الجودة.

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

