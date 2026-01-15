التأمين الصحي بأسوان: بدء التطبيق الرسمي للمنظومة في يوليو 2025 وتغطية 112 وحدة صحية|فيديو

قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير فرع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت رسميًا في أسوان في الأول من يوليو 2025، أي منذ نحو 6 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أن مرحلة الإعداد للمنظومة بالمحافظة استغرقت عدة سنوات، منذ عام 2019 وحتى 2023، بسبب حجم التحديات المرتبطة بتجهيز البنية التحتية الصحية.

وأوضح «أبوالمجد» خلال لقاء في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني وسارة سراج، أن الاستعداد لتطبيق المنظومة شمل رفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليارًا و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُعد مشروعًا وطنيًا أطلقته الدولة بهدف تقديم رعاية صحية آمنة ومحترمة تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يحصل المواطن القادر وغير القادر على نفس مستوى الخدمة الصحية، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا وأحد حقوق الإنسان الأساسية.

وحول كيفية توفير المنظومة لتغطية صحية حقيقية للمواطنين في أسوان، أوضح مدير فرع التأمين الصحي الشامل أن المنظومة تعتمد على عدة مستويات من الخدمة، يأتي في مقدمتها مستوى الرعاية الأولية، من خلال 112 وحدة صحية موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة، من السباعية شمالًا وحتى أبو سمبل جنوبًا، نظرًا للطبيعة الطولية للمحافظة التي تمتد لنحو 400 كيلومتر.

وأشار إلى أن كل وحدة صحية من المفترض أن تخدم نحو 20 ألف مواطن، موضحًا أن عدد سكان محافظة أسوان يبلغ نحو مليون و713 ألف نسمة، وكان يكفيها نظريًا ما بين 85 و86 وحدة صحية، إلا أنه تم التوسع في العدد ليصل إلى 112 وحدة لضمان قرب الخدمة من جميع المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية الأقل، لافتًا إلى أن الوحدات تقدم خدمات الكشف الأولي والفحوصات والتحاليل والأشعة، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية أو تخصصية إلى المستشفيات المتعاقدة، حيث يتم تقديم العلاج بأعلى مستويات الجودة.