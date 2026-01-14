قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مستجدات التنفيذ للمرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة آخر مستجدات التنفيذ في المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

معايير الجاهزية الإنشائية

‏‎واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية، التوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال.

‏‎وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين قطاعات المنظومة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق المرحلة الثانية، أكد المتحدث الرسمي أنها تشمل محافظات (المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، ودراسة ادخال الإسكندرية )، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن من خلال شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.

الخطة الاستثمارية منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس مجلس الوزراء التأمين الصحي الصحة العامة

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ايمان العاصي

استمرار حبس المتهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي

أرشيفية

اتهمته إنه «دلدول».. زوجة تطلب الخلع والزوج يبكي: بري بأمي مش ضعف

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 10 ملايين جنيه

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

