قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، احتفالية توديع السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين، وذلك بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن العلاقات المصرية الأمريكية تُعد إحدى أبرز الشراكات الاستراتيجية، القائمة على التعاون المستمر وتبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، بما يعزز الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح البلدين.

وأشار إلى التوسع الملحوظ في التعاون خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجالات توطين الصناعات، نقل المعرفة، بناء القدرات، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

القطاع الصحي المصري استفاد بشكل كبير من الشراكات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

وفي السياق الصحي، أوضح أن القطاع الصحي المصري استفاد بشكل كبير من الشراكات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، خاصة في تطوير نظم الرعاية الصحية، بناء الكوادر الطبية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للسفيرة هيرو مصطفى غارغ على جهودها المتميزة خلال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق في مهامها المقبلة، ومعرباً عن تطلع مصر لمواصلة تعزيز وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة في المرحلة القادمة.

رئيس الوزراء وزير الصحة الولايات المتحدة مصر القطاع الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير لوائح الموارد البشرية

وزير الصحة

وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

وزير الإسكان

الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد