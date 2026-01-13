وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، احتفالية توديع السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين، وذلك بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن العلاقات المصرية الأمريكية تُعد إحدى أبرز الشراكات الاستراتيجية، القائمة على التعاون المستمر وتبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، بما يعزز الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح البلدين.

وأشار إلى التوسع الملحوظ في التعاون خلال المرحلة الحالية، خاصة في مجالات توطين الصناعات، نقل المعرفة، بناء القدرات، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

القطاع الصحي المصري استفاد بشكل كبير من الشراكات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

وفي السياق الصحي، أوضح أن القطاع الصحي المصري استفاد بشكل كبير من الشراكات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، خاصة في تطوير نظم الرعاية الصحية، بناء الكوادر الطبية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للسفيرة هيرو مصطفى غارغ على جهودها المتميزة خلال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق في مهامها المقبلة، ومعرباً عن تطلع مصر لمواصلة تعزيز وتطوير هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة في المرحلة القادمة.