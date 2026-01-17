قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منير مكرم يحتفل بخطوبة ابنه غدا.. تفاصيل

منير مكرم
منير مكرم
سعيد فراج

كشف الفنان منير مكرم عن احتفاله بخطوبة ابنه يوسف على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي سوزي وحيد. 

وكتب منير مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "غدا
خطوبه يوسف منير" وأرفق دعوة عامة بها تفاصيل الحفل الذى يقام بإحدي قاعات المناسبات بشارع البحر الأعظم بالجيزة. 

زفاف ابنة منير مكرم 

وقد احتفل الفنان منير مكرم، يوم الخميس الماضي، بزفاف ابنته يارا، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بإحدى قاعات الأفراح على كورنيش النيل.

وشهد حفل زفاف ابنة منير مكرم، حضور عدد من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، على رأسهم النقيب العام الفنان د. أشرف زكي، بالإضافة إلى الفنان أيمن عزب، الفنان أشرف طلبة، وآخرون.

أعمال منير مكرم 

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية هو مسلسل "الكوتش"، وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.

منير مكرم الفنان منير مكرم خطوبة ابن منير مكرم أعمال منير مكرم أفلام منير مكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

القارة القطبية

خريطة غير مسبوقة.. أسرار مدفونة تحت أضخم غطاء جليدي على كوكب الأرض

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد