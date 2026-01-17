منير مكرم يحتفل بخطوبة ابنه غدا.. تفاصيل

كشف الفنان منير مكرم عن احتفاله بخطوبة ابنه يوسف على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي سوزي وحيد.

وكتب منير مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "غدا

خطوبه يوسف منير" وأرفق دعوة عامة بها تفاصيل الحفل الذى يقام بإحدي قاعات المناسبات بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

زفاف ابنة منير مكرم

وقد احتفل الفنان منير مكرم، يوم الخميس الماضي، بزفاف ابنته يارا، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بإحدى قاعات الأفراح على كورنيش النيل.

وشهد حفل زفاف ابنة منير مكرم، حضور عدد من نجوم الفن وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، على رأسهم النقيب العام الفنان د. أشرف زكي، بالإضافة إلى الفنان أيمن عزب، الفنان أشرف طلبة، وآخرون.

أعمال منير مكرم

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية هو مسلسل "الكوتش"، وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.