قبل إطلاقه اليوم.. التفاصيل الكاملة لمسلسل قسمة العدل لـ إيمان العاصي

ينطلق اليوم عرض أولى حلقات مسلسل “قسمة العدل” الذى تقوم ببطولته إيمان العاصى، حيث من المقرر عرض العمل من السبت الي الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

القنوات الناقلة لمسلسل قسمة العدل

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض أولي حلقات مسلسل قسمة العدل وذلك علي قناة on، ومنصة يانجو بلاي، حيث من المقرر عرض العمل من السبت الي الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف.

الإعلان التشويقي لمسلسل قسمة العدل

وطرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل إيمان العاصي الجديد “قسمة العدل” بالشراكة مع شركة المتحدة، الذى يعرض لقطات أولية لمريم، التي تتولى رعاية إخوتها بعد وفاة والدتهم. وتتفجر الخلافات بين الأشقاء وتبدأ حرب بينهم عندما يقرر والدهم تقسيم الميراث.

أعمال إيمان العاصي السابقة

كان آخر ظهور درامي لإيمان العاصي في عام 2024 من خلال مسلسل «برغم القانون»، الذي دارت أحداثه حول محامية تعيش في بورسعيد وتواجه صدمة اختفاء زوجها المفاجئ بعد عشر سنوات من الزواج، لتبدأ رحلة بحث تكشف العديد من الأسرار.

وعلى مستوى السينما، عُرض لها مؤخرًا فيلم «في عز الضهر»، بطولة مينا مسعود، والذي تناول عالم المافيا الدولية من خلال شخصية شاب يجد نفسه منخرطًا في صراعات خطيرة بين جذوره وقواعد العالم السفلي.

يُذكر أن آخر مشاركة رمضانية لإيمان العاصي كانت من خلال مسلسل «جعفر العمدة» أمام النجم محمد رمضان، الذي عُرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.