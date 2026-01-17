عصام عمر يعلن عن موعد عرض مسلسل بطل عالم

كشف الفنان عصام عمر، عن تفاصيل عرض مسلسله الجديد «بطل عالم»، الذى يتولى بطولته، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وشارك عصام عمر متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع «فيسبوك» البوستر الدعائى للعمل، موجهًا رسالة للجمهور قائلا: «استنوا مسلسل #بطل_العالم من يوم الأحد للخميس الساعة 6 مساءً على منصة يانغو بلاى، يارب المسلسل يعجبكم ومتحمس جدًا أعرف رأيكم فى المسلسل».

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى «صلاح»، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بـ«دنيا»، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

وتنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة «صلاح» فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات.

بطل العالم» بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجى، فتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، تأليف هانى سرحان، إخراج عصام عبدالحميد.