فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
فن وثقافة

رباب ممتاز تنضم إلى أبطال مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر في رمضان 2026

رباب ممتاز
رباب ممتاز
أوركيد سامي

انضمت الفنانة رباب ممتاز إلى قائمة أبطال مسلسل عين سحرية، من بطولة الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2026، ليكون أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

ويأتي انضمام رباب ممتاز ضمن سلسلة من التعاقدات المهمة التي يجريها صناع المسلسل حاليا، حيث يتكون العمل من 15 حلقة وينتمي إلى فئة الدراما القصيرة، التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور خلال السنوات الأخيرة، لما تتميز به من إيقاع سريع وأحداث مكثفة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، هم: عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، محمد علاء، فاتن سعيد، إلى جانب رباب ممتاز، في توليفة تمثيلية قوية تعد بتقديم عمل درامي مختلف.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، يناقش عددا من القضايا الإنسانية المعاصرة من زوايا غير تقليدية، في حبكة درامية تعتمد على التشويق وتطور الشخصيات.

رباب ممتاز اخبار الفن نجوم الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

