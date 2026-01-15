رباب ممتاز تنضم إلى أبطال مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر في رمضان 2026

انضمت الفنانة رباب ممتاز إلى قائمة أبطال مسلسل عين سحرية، من بطولة الفنان عصام عمر، والمقرر عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان 2026، ليكون أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

ويأتي انضمام رباب ممتاز ضمن سلسلة من التعاقدات المهمة التي يجريها صناع المسلسل حاليا، حيث يتكون العمل من 15 حلقة وينتمي إلى فئة الدراما القصيرة، التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور خلال السنوات الأخيرة، لما تتميز به من إيقاع سريع وأحداث مكثفة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، هم: عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، محمد علاء، فاتن سعيد، إلى جانب رباب ممتاز، في توليفة تمثيلية قوية تعد بتقديم عمل درامي مختلف.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، يناقش عددا من القضايا الإنسانية المعاصرة من زوايا غير تقليدية، في حبكة درامية تعتمد على التشويق وتطور الشخصيات.