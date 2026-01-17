دنيا صلاح عبدالله تروج لمشاركتها في مسلسل قسمة العدل

روّجت دنيا صلاح عبدالله عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لدورها في مسلسل قسمة العدل بطولة إيمان العاصي.

ونشرت دنيا صلاح عبد الله فيديو من كواليس تصوير المسلسل، معلنة أن التمثيل كان حلما بالنسبة لها وتحقق في الوقت الحالي.

https://www.instagram.com/reel/DTktFZpDMTE/?igsh=MTVjZm50aTRoY3c4bg==

دنيا صلاح عبدالله تنضم لمسلسل قسمة العدل

أعلنت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشاركتها في مسلسل قسمة العدل.

ونشرت دنيا صلاح عبدالله مجموعة صور معلقة: بسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،اللهم أرزقني القبول وحب الناس يا رب اللهم أمين، قريب اوي إن شاء الله دور مني في مسلسل قسمة العدل أخراج أحمد خالد.

أبطال مسلسل قسمة العدل

يشارك بجانب ايمان العاصي في مسلسل قسمة العدل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: محمد جمعة، رشدي الشامي، دنيا ماهر، خالد كمال، عابد عناني، خالد أنور، علاء قوقة، بالإضافة إلى إيناس كامل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.