صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
فيلم "لا رجال صالحون" يفتتح مهرجان برلين السينمائى الدولي

فيلم "لا رجال صالحون"
فيلم "لا رجال صالحون"
أحمد إبراهيم

كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولى عن فيلم الافتتاح، وهو فيلم "لا رجال صالحون No Good Men"، للمخرجة الأفغانية شاربانو سادات، ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والسبعين، وهو الفيلم الثالث للمخرجة، وقررت إدارة المهرجان عرض الفيلم خلال حفل الافتتاح 12 فبراير المقبل.

وقدمت المخرجة الأفغانية شاربانو سادات فيلمي "ذئب وخروف Wolf and Sheep" (2016) و"دار الأيتام The Orphanage" (2019)، وتم عرضهما فى في قسم أسبوعي المخرجين بمهرجان كان السينمائي، وخطى الثاني بدعم صندوق السينما العالمية التابع لمهرجان برلين. 

أما فيلمها الثالث "لا رجال صالحون" المشارك فى برلين ويفتتح المهرجان يعد بين خماسية تخطط لها المخرجة مأخوذة عن كتابات السيرة الذاتية للكاتب والممثل أنور هاشمي، والذي يشارك في الفيلم إلى جانب شاربانو سادات التي تؤدي دور البطولة، وتلعب سادات دور نارو، المصورة الوحيدة في تلفزيون كابول، والمقتنعة تمامًا بعدم وجود رجال صالحين في أفغانستان، لكن عندما يصطحبها الصحفي قدرت في مهمةٍ صحفية قبيل عودة طالبان، تبدأ نارو في الشك في قناعتها.

فيلم “لمن يجرؤ” 

من ناحية أخرى يفتتح فيلم «لمن يجرؤ» للمخرجة دانيال عربيد افتتاح قسم «بانوراما» ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته لعام 2026، حيث يشهد العمل عرضه العالمي الأول، في افتتاح يعكس التوجه الإنساني والسياسي الحاد الذي يميّز اختيارات القسم هذا العام.

وتقود البطولة هيام عباس إلى جانب أمين بن رشيد، في إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وقطر، يؤكد الحضور العربي القوي في أحد أهم أقسام مهرجان برلين المعنية بالسينما الجريئة والأسئلة المعاصرة.

وتدور أحداث الفيلم في بيروت المثقلة بالأزمات، حيث تنشأ علاقة حب غير متوقعة بين أسمان، شاب سوداني بلا أوراق رسمية يحاول النجاة وبناء مستقبل أفضل، وسوزان، أرملة من أصول فلسطينية تكبره بأكثر من ضعف عمره. ومن خلال هذه العلاقة غير المتكافئة، يطرح الفيلم أسئلة عميقة حول الهوية، والمنفى، والسلطة، والحب كفعل مقاومة في مواجهة واقع اجتماعي وسياسي قاسٍ.

ويقدّم «لمن يجرؤ» حكاية إنسانية تتقاطع فيها المشاعر الشخصية مع الخلفيات السياسية، دون الوقوع في المباشرة، معتمدًا على بناء نفسي دقيق وأداء تمثيلي مكثف، تتصدره هيام عباس في واحد من أدوارها اللافتة، حيث تجسّد امرأة تعيش بين الذاكرة والخسارة، وتجد نفسها أمام تجربة عاطفية تهزّ يقينها وموقعها في العالم.

اختيار الفيلم لافتتاح قسم «بانوراما» يؤكد مكانة دانيال عربيد كصوت سينمائي عربي–أوروبي حاضر بقوة على الساحة الدولية، ويمنح العمل موقعًا متقدمًا ضمن خريطة مهرجان برلين 2026، الذي يواصل رهانه على سينما تضع الإنسان في قلب الصراع، وتواجه الأسئلة الصعبة بلا مواربة.

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

